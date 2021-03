YUKIが4月28日にリリースするニューアルバム「Terminal」のジャケット写真が公開された。

このたび公開されたジャケット写真は2パターン。通常盤ではボリューム感満載の服に身を包んだYUKIが台座の上に佇んでおり、初回限定盤ではその衣装を脱いだ姿が映し出されている。

併せて、アルバムの収録曲のタイトルも公開された。3月24日にリリースされたニューシングル「Baby, it's you / My lovely ghost」の表題曲2曲を含む、13曲が収録される。また初回限定盤に付属のDVDには「Baby, it's you」のミュージックビデオが収められる。

YUKI「Terminal」収録内容

CD

01. My lovely ghost

02. Baby, it's you

03. good girl

04. NEW!!!

05. ご・く・ら・く terminal

06. ラスボス

07. ベイビーベイビー

08. 雪が消してく

09. 泣かない女はいない

10. Sunday Service

11. チューインガム

12. 灯

13. はらはらと

DVD(初回限定盤のみ)

・「Baby, it's you」ミュージックビデオ