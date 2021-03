おうち時間をハッピーにするサンリオキャラスイーツが期間限定発売♪

ドンレミーは、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションしたスイーツ3品「ポムポムプリンタルト」「シナモロールパフェ」「マイメロディの苺パフェ」を、2021年4月1日(木)よりスーパーマーケットや一部コンビニエンスストアなどで期間限定発売する。



おうち時間の増加により、家庭でスイーツを食べる需要が高まっている昨今。おうちでイースター気分を味わえるように、イースターのシンボルである ”たまご” を使用した「ポムポムプリンタルト」や、おうち時間に彩りを添えるキャラクターそっくりに仕上げた「シナモロールパフェ」、「マイメロディの苺パフェ」の3商品が登場! 美味しいだけではなく、見て癒され、SNS映えも抜群。様々な楽しみ方でおうち時間を充実させる。



キャラクターの絵柄は各4種類。ウィンクしていたり、ウトウトしていたり、癒される表情でどれにしようか迷ってしまう可愛さ!

変化の多い春の新生活にもおすすめの限定スイーツとともに、充実したおうち時間を過ごそう♪



(C)2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L615083