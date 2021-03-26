三田紀房原作によるTVドラマ「ドラゴン桜」の追加キャストが発表された。

今回、阿部寛演じる桜木建二と長澤まさみ演じる水野直美の前に立ちはだかる、ドラマオリジナルの舞台・龍海学園の個性的な教師のキャスト陣が明らかに。学園の校長・奥田義明役を山崎銀之丞、学園の元理事長・龍野恭二郎役を木場勝己が演じ、龍海学園の教師役には内村遥、山田キヌヲ、水玉れっぷう隊のケン、鶴ヶ崎好昭が名を連ねた。

「ドラゴン桜」は4月よりTBSの「日曜劇場」枠にてオンエア。モーニング（講談社）で連載中の「ドラゴン桜2」を原作としており、ドラマオリジナルの展開が予定されている。

日曜劇場「ドラゴン桜」

TBSにて2021年4月より毎週日曜21:00～21:54

スタッフ

製作著作：TBS

原作：三田紀房「ドラゴン桜2」（講談社刊）

プロデュース：飯田和孝、黎景怡

演出：福澤克雄ほか

キャスト

桜木建二：阿部寛

水野直美：長澤まさみ

瀬戸輝：高橋海人（King & Prince）

早瀬菜緒：南沙良

岩崎楓：平手友梨奈

天野晃一郎：加藤清史郎

藤井遼：鈴鹿央士

小杉麻里：志田彩良

原健太：細田佳央太

大山将大：内村遥

田村梨江子：山田キヌヲ

辻圭輔：ケン（水玉れっぷう隊）

体育教師・鶴ヶ崎：鶴ヶ崎好昭

米山圭太：佐野勇斗

岸本香：早霧せいな

奥田義明：山崎銀之丞

龍野恭二郎：木場勝己

龍野久美子：江口のりこ

高原浩之：及川光博

ほか

※高橋海人の高ははしご高、鶴ヶ崎好昭の崎はたつさきが正式表記。

(c)TBS