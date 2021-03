93年の大ヒット映画『ミセス・ダウト』監督が語った、幻のR指定バージョン

1993年公開の大ヒットコメディ映画『ミセス・ダウト』の監督であるクリス・コロンバスは、同作のR指定バージョンが存在することを明らかにした。しかし、それが公開されることは今後もないという。



先週初め、映画に関する雑学を発表するTwitterのアカウントが「『ミセス・ダウト』には、俳優ロビン・ウィリアムズのアドリブのせいでPG、PG-13、R指定、NC-17の4バージョンが存在する」と投稿した。その後すぐ、SNS上で同作のNC-17バージョンの公開を望む声が多数上がっている。



関連記事:放尿騒ぎや接触事故も レイプ容疑の仏俳優、あきれた「前歴」



While filming Mrs. Doubtfire (1993), Robin Williams improvised so much that there were PG, PG-13, R, and NC-17 cuts of the film pic.twitter.com/vjYUCmyrj2 — Film Facts