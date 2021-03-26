ZAZEN BOYS×NUMBER GIRL2マンライブ「THE MATSURI SESSION」開催

ZAZEN BOYSとNUMBER GIRLの2マンライブ「THE MATSURI SESSION」が2021年5月4日に開催される。



昨年、惜しくも中止となってしまったZAZEN BOYSの企画ライブ「THE MATSURI SESSION」。今年は、昨年と同日、同会場となる5月4日の東京・日比谷野外大音楽堂にて、向井秀徳が擁するNUMBER GIRLとZAZEN BOYSの初共演が叶う。なお、両バンドともこの日が1年以上振りのライブとなる。



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チケットは、2021年3月24日21時より出演者オフィシャルサイトにて先行予約を実施。応募受付期間は、3月31日23:59まで。チケット一般販売は4月18日となっている



・向井秀徳コメント

昨日は月曜日だった。そして今日は、やはり月曜日だ。いつか来る火曜日に向けて、THE MATSURI SESSIONを行う！！





＜イベント詳細＞



「THE MATSURI SESSION」



2021年5月4日（火・祝）日比谷野外大音楽堂

時間：開場 / 開演 16:00 / 17:00

出演：ZAZEN BOYS、NUMBER GIRL

チケット

＊3歳以上チケット必要 ＊IDチェックあり

チケット前売：8800円（指定席/税込）

一般発売日：2021年4月18日（日）10:00

ぴあ：http://t.pia.jp/



ZAZEN BOYS：http://www.mukaishutoku.com

NUMBER GIRL：https://numbergirl.com