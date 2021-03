the pillows、約20年前の過去作の再現ツアー第3弾日程発表

the pillowsが、2021年5月〜7月に過去に発表したアルバムを再現するツアー「RETURN TO THIRD MOVEMENT!」の第3弾を開催することが決定した。



今回のツアー「RETURN TO THIRD MOVEMENT! Vol.3”」は、2001年に発売された9枚目のオリジナルアルバム、『Smile』と2002年に発売された10枚目のオリジナルアルバム『Thank you, my twilight』の全曲で構成され、約20年前に発表されたレア曲をライブで聴くことができる。ツアーは、2021年5月14日・渋谷 CLUB QUATTROを皮切りに、7月23日の那覇・Sakurazaka Centralでの公演まで、全国23公演が開催される。



また、同時に発表されたツアーポスタービジュアルでは、the pillowsに所縁のある田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)と佐々木亮介(a flood of circle)が参加し、それぞれ作品への言葉を寄せている。チケット発売などの詳細は後日発表予定。





<ツアー情報>







the pillows

「RETURN TO THIRD MOVEMENT! Vol.3」



=ツアー日程=

2021年5月14日(金)渋谷 CLUB QUATTRO

2021年5月18日(火)大阪 BIGCAT

2021年5月20日(木)名古屋 CLUB QUATTRO

2021年5月23日(日)宇都宮 HEAVENS ROCK VJ-2

2021年5月30日(日)高崎 club FLEEZ

2021年6月1日(火)恵比寿 LIQUIDROOM

2021年6月4日(金)仙台 PIT

2021年6月6日(日)青森 Quarter

2021年6月11日(金)新潟 LOTS

2021年6月13日(日)金沢 Eight Hall

2021年6月17日(木)高松 festhalle

2021年6月19日(土)広島 CLUB QUATTRO

2021年6月20日(日)福岡 DRUM LOGOS

2021年6月22日(火)松山 WStudioRED

2021年6月24日(木)岡山 YEBISU YA PRO

2021年6月26日(土)浜松 MADOWAKU

2021年7月2日(金)札幌 PENNY LANE24

2021年7月3日(土)札幌 PENNY LANE24

2021年7月9日(金)名古屋 DIAMOND HALL

2021年7月11日(日)大阪 Namba Hatch

2021年7月16日(金)新木場 USEN STUDIO COAST

2021年7月22日(木・祝)沖縄 Sakurazaka Central

2021年7月23日(金・祝)沖縄 Sakurazaka Central



オフィシャルサイト:http://pillows.jp/



<リリース情報>



山中さわお

LIVE Blu-ray & DVD

『Nonocular monument 2021.3.4 at LIQUIDROOM ”NONOCULAR VIOLET TOUR”』



【Blu-ray】6600円(税込)

【DVD】6600円(税込)

=収録曲=

1. Nonocular violet

2. POP UP RUNAWAYS

3. The Devils Pub

4. RED BAT

5. オルタナティブ・ロマンチスト

6. Old fogy

7. ノスタルジア

8. Slide in tomorrow!

9. アトラクションガール

10. Permanent black sheep

11. All memories

12. サナトリウムの長い午後

13. HEAVENS PINHOLE

14. Answer

16. ロックンロールはいらない

16. ヒルビリーは かく語りき

17. Mallory

18. アインザッツ

19. ケモノミチ

20. All we need is rock and roll

21. Buzzy Roars

22. DAWN SPEECH

23. どこにもない世界 -弾き語り-



[特典映像]

打ち上げみたいにダラダラ喋りまSHOW!



オフィシャルサイト:http://yamanakasawao.com/