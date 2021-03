「DV被害」最多更新…若新雄純「“個人化”がすすみ、ストレスが家族という密室で発散されてしまう」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。3月4日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「DV被害」について取り上げました。警察が2021年に把握した「配偶者などパートナーに対するドメスティック・バイオレンス(以下、DV)の被害」は8万2,643件(前年比0.5%増)。17年連続で最多を更新しています。* * *閉鎖的な環境下でおこなわれるDV。時代とともに核家族化が進み、干渉しないライフスタイルの家庭も増えたことにより、周囲から発見されにくい状況にあります。さらに拍車をかけている要因の1つとして、若新が挙げたのが“インターネットの普及”。「もともとネットの普及は個人化をすすめると言われていたが、スマートフォンの普及でさらに加速した」と話す若新は、「一人ひとりが個別の端末や画面を持ったことで、プライベートに楽しめる自由な時間や環境がつくられるようになったことは素晴らしいこと」としながらも、一方で「自分は自分、他人は他人という線引はどんどん加速しているんじゃないか」とも。“個人化”が進むことで、「人にちょっとした愚痴を言う、相談する、冗談を言う、他愛のない会話をするといったことなどが必要最低限に絞られ、他人との間の遠慮の壁もどんどん高くなり、そのストレスが全部、生活を共有している家族に向いてしまい、そこは第三者の目が行き届かない密室になっているので、爆発してしまいやすいのではないか」と指摘します。さらに、コロナ禍によって自宅で過ごす時間が増えたことも、DV被害増加の要因の1つになっているのではと推測。「知りたいことがあればネット・スマホで検索し、必要最低限しか人としゃべらなくなり、知らない人に声をかけるような時代じゃなくなってきたかもしれないが、“個人化”が行き過ぎてしまうと、ストレスが密室で発散されてしまうDV被害の問題はなくならないと思う。用事がなくても他人と関わったり、冗談を言い合ったりするような“余地”がないといけない。こういうラジオのような空間もすごくいいと思う。いまは個人で配信することもできるから、くだらない冗談や愚痴を言い合えるような、社会の息抜きの場も必要なんじゃないか」と話していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、ヨウイチロウ(月曜)、乙武洋匡(火曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/38286