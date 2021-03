『SB69』10周年に向けた5大プロジェクト始動！

3月25日(木)にTVアニメ『SHOW BY ROCK!! STRAS!!』の最終回を迎えた、サンリオ発の音楽&バンドがテーマのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』は、2022年に迎える10周年に向け「Road to 2022!! 目指せ10周年‼︎ SHOW BY ROCK!! 5大プロジェクト‼︎」を始動する。



『SHOW BY ROCK!!』は、サンリオ初の「ゲーム・アニメファン向けキャラクター」プロジェクトとして2012年にスタート。2015年、2016年、2020にはTVアニメ化もされ、2021年1月より放送していた『SHOW BY ROCK!! STRAS!!』も好評のうちに最終回を迎えた。また、完全新作タイトルとなるゲームアプリ『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』は、2020年3月に配信を開始し、わずか5日間で100万DLを突破。他にも、ライブイベントやミュージカル、カフェ、グッズ展開など、バラエティに富んだ企画を実施している。



この度発表されたプロジェクト第1弾は、「 ”新曲で♪” ロッカーと作るMV企画‼︎」。『SHOW BY ROCK!!』デビュー当初より活躍しているバンドの中から、「ウワサノペタルズ」「雫シークレットマインド」「すたっどばんぎゃっしゅ」「ドーリィドルチ」「忍迅雷音」「バイガンバーV」の6(ロック)バンドの新曲と、TVアニメ『SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!』『SHOW BY ROCK!! STARS!!』に登場したユニット「Mashumairesh!!」の新曲を制作することが決定!



さらに10周年を目指していくにあたり、ファンと一緒に『SHOW BY ROCK!!』の魅力をさらに広げていくため、新曲の制作だけでなくクラウドファンディングの支援を募ることが決定。

その内容は、ファンと一緒に新曲を題材に、新規ミュージックビデオを制作するというもので、まずはじめに「Mashumairesh!!」のキャストによる『SHOW BY ROCK!!』史上初の「実写ミュージックビデオ」の制作実現を目指す。



さらに「ウワサノペタルズ」「雫シークレットマインド」「すたっどばんぎゃっしゅ」「ドーリィドルチ」「忍迅雷音」「バイガンバーV」ら6(ロック)バンドのミュージックビデオの制作については、4月7日(水)に行われるスタッフ出演のYouTube生放送にて、ファンと共に各バンドの新曲のテーマを決めた上で、クラウドファンディングにて支援を募る。



また、クラウドファンディングのリターン品には、ファンにはたまらない限定オリジナルアイテムが手に入るコースや、希望のデザイン描きおしのCDジャケットが作れるコースなど、選べるコースが多数用意されている。



制作が実現したすべてのミュージックビデオは『SHOW BY ROCK!!』公式YouTubeチャンネルで一般公開し、『SHOW BY ROCK!!」の魅力をさらに発信していく。



第2弾以降のプロジェクトについては後日公開、続報をお楽しみに!



