東日本大震災から10年…若新雄純「“絶対”がない未来をどうつくっていくか」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。3月11日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説するコーナー「若新雄純の『色メガネ』」では、東日本大震災後の考え方の変化について語りました。放送当日は、東日本大震災から10年の節目を迎える日。若新は「東日本大震災からの10年で、"絶対"というものがないことを確認させられた」と振り返ります。現在、福島第一原子力発電所の構内には、汚染水を浄化した「処理水」が溜まり続けています。これを海洋放出するか否かについて議論が交わされていることに触れ、なかなか結論に至らない点として、"絶対に安全とは言い切れない"ことを挙げます。原子力発電所が多数ある福井県若狭地方出身の若新は、「(東日本大震災以前は)僕の地元では、原子力発電所の技術は『"絶対"に安全だ』と言われていた。絶対と言われていなかったら、地元の人たちも迎え入れていなかったと思う」と、故郷を例に話します。自身の親戚にも福井県内の原子力発電所で管理職を努めていた人がいたため、東日本大震災が起きた後、若新は福島の状況が気になり父親に連絡をしたと言います。若新の父親が、原子力発電所で管理職だった親戚に連絡をして話を聞いたところ、「チェルノブイリ原子力発電所事故のような大事故にはならない。日本の原子力発電所の技術は、津波がきても絶対に大丈夫なようにつくってある。だから、建屋が爆発して放射能がばらまかれるようなことは絶対にない!」と断言していたそうですが、その直後に福島第一原子力発電所の事故が発生。まさしく"安全神話"が崩れた衝撃の瞬間でした。その後、若新はその親戚と会った際に交わした会話を回顧し、「福島第一原子力発電所事故によって"絶対"が否定された。でも、絶対が否定されたからといって、これまで積み上げてきたものが全部なくなったわけではない。僕がそこで学ばなくてはいけないと思ったことは、安易に原発の賛否などだけを唱えるのではなく、絶対がないなかで悩みながら、新しいやり方をいろいろ考えて、学び、前に進まなきゃならないのが、人間の生きている社会だということ」と声を大にします。続けて、人間の人生は、予想だにしない事件や事故にあったり、大病を患ったりする可能性もゼロではないことを挙げ、「常に僕らの人生において"絶対"はない」と強調。「戦後の日本の社会が、技術で成長を遂げていくなかで、僕らは"絶対"に頼りすぎてきた。僕らの人生に"絶対"という保障はない。加えて、コロナ禍でそのことがわかったと思う。でも、危険の余地が1~2%残っているからといって、そこで完全に立ち止まってしまうと進まない。だから、学び続けないといけない。数%のリスクはあるけど、なにかあった場合には責任を取って決断できる人も必要。"絶対"がないなかで、どう未来をつくっていくのかが問われるのではないか。」と語りました。