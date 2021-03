サンリオキャラが華やかに舞う♪ 火薬不使用の進化系クラッカー

メガハウスは、シール入りペーパークラッカー『Characker! -Sanrio characters-(キャラッカー サンリオキャラクターズ)』を2021年3月下旬から発売する。



『Characker!』は、火薬を使用せず手動で飛ばすクラッカー。本体ケースの棒を下から勢いよく叩くと、「ポンッ!」という音とともにフタが飛び、中から2色の紙吹雪とシールが派手に飛び出す。



本商品は全3種で、サンリオのキャラクターがデザインされたダイカットシールがそれぞれ30枚以上入っている。クラッカーとして楽しむのはもちろん、本体の棒を外してシールケースとしても使用可能だ。



また、火薬を使用していないため飛び出した紙吹雪とシールをケースの中に戻せば繰り返し楽しむことができ、様々なシーンで活用できる。



>>>商品デザインやダイカットシール詳細を見る(写真15点)



(C)2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S612289