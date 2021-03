the pillowsが過去に発表したアルバムを再現するツアーの第3弾「RETURN TO THIRD MOVEMENT! Vol.3」が、5月から7月にかけて開催されることが決定した。

「RETURN TO THIRD MOVEMENT! Vol.3」では、2001年に発売された9thアルバム「Smile」と、2002年発表の10thアルバム「Thank you, my twilight」の全収録曲が披露される。このツアーでthe pillowsは、5月14日の東京・渋谷CLUB QUATTRO公演を皮切りに全23公演を実施する。

また公開の発表と併せて公開されたツアーポスタービジュアルには、過去2度の再現ツアーと同様、the pillowsに所縁のあるアーティストが登場。田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)と佐々木亮介(a flood of circle)が参加し、それぞれ作品へのコメントを寄せている。

なおこのツアーのチケットについては追ってアナウンスされる。

RETURN TO THIRD MOVEMENT! Vol.3

2021年5月14日(金)東京都 渋谷CLUB QUATTRO

2021年5月18日(火)大阪府 BIGCAT

2021年5月20日(木)愛知県 名古屋CLUB QUATTRO

2021年5月23日(日)栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2

2021年5月30日(日)群馬県 高崎clubFLEEZ

2021年6月1日(火)東京都 LIQUIDROOM

2021年6月4日(金)宮城県 PIT

2021年6月6日(日)青森県 青森Quarter

2021年6月11日(金)新潟県 NIIGATA LOTS

2021年6月13日(日)石川県 金沢EIGHT HALL

2021年6月17日(木)香川県 高松festhalle

2021年6月19日(土)広島県 広島CLUB QUATTRO

2021年6月20日(日)福岡県 DRUM LOGOS

2021年6月22日(火)愛媛県 WStudioRED

2021年6月24日(木)岡山県 YEBISU YA PRO

2021年6月26日(土)静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠

2021年7月2日(金)北海道 札幌PENNY LANE24

2021年7月3日(土)北海道 札幌PENNY LANE24

2021年7月9日(金)愛知県 DIAMOND HALL

2021年7月11日(日)大阪府 なんばHatch

2021年7月16日(金)東京都 USEN STUDIO COAST

2021年7月22日(木・祝)沖縄県 桜坂セントラル

2021年7月23日(金・祝)沖縄県 桜坂セントラル