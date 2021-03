豆柴の大群ハナエモンスター＆アイカ・ザ・スパイがお互いの成長を発表！

豆柴の大群のハナエモンスターとアイカ・ザ・スパイが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。放送からまもなく1年ということで、お互いの成長をほめ合いました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」3月22日(月)放送分)ハナエ:さあ、3月も終盤に差し掛かりました。アイカ:はや~い!ハナエ:今週はこの1年間を振り返って、「こんなところが成長したよね?」、「こんなこともできるようになったよね?」という成長ぶりを発表してもらいます。アイカ:お互いを、ほめてほめてほめまくるってことね?ハナエ:ことです!(笑)。まずは私が、アイカ・ザ・スパイをほめスパイしちゃってもいいですかね?アイカ:いいとも~! いっぱいほめてね。照れるくらいお願いします!!ハナエ:頑張ります! ん~……ハハハハハ(笑)。アイカ:1個目から悩むの、やめてもらっていいでしょうか?(笑)。ハナエ:アイカは……最初はしゃべらなかったから、おとなしい控えめな女の子かと思ってたの。でも最近は本当に独り言ヒドいよね?アイカ:今日もみんなに言われたよね。ハナエ:「あっ、ドーナツ買っちゃお!」、「えっと~、今日は家帰って何しようかな~?」、「ん~、やっぱ帰るのやめようかな~?」って(笑)。でも誰も反応しないの!アイカ:誰もね(笑)。ハナエ:でもそのくらい、自分の気持ちも言葉にしてしゃべることができるようになったと、近くにいて感じ“り”ますね。アイカ:感じ“り”ますね……(笑)。ありがとうございます!ハナエ:はい(笑)。アイカ:じゃあ! 私がほめモンスターする番ですね? まずね、“ハナエモン”(※)がすごく定着してて。SCHOOL OF LOCK! じゃない所でも、“ハナエモン”と呼ばれたりとか。(※同番組から生まれた、あのしゃべり方に似ている金髪犬型ロボット)ハナエ:そう! ライブのアナウンスでハナエモンが登場したりね。それで困ることがあって……。「声が通るようにハキハキしゃべってください」とか、「一言、声を録らせてください」とか言われるときに、頑張って録るんだけど、どうしてもハナエモンになっちゃうの。アイカ:なってるね(笑)。ハナエ:「なんとかなんとか~~!」って言ったら、みんなから「それハナエモンじゃね?」って言われるようになって大変!アイカ:全部ハナエモンになっちゃうんだよね?ハナエ:困っちゃうよ、本当に。まあね、たくさんほめてもらえて嬉しいですよ。アイカ:私はほめられて伸びまくるタイプなので、飼育委員(リスナー)のみなさん、ぜひホメのほう、よろしばお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/