スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ヒナ<緑眼の魔>(CV.上坂すみれ)が登場した。

ヒナ<緑眼の魔>は、オーディン帝国の皇帝エドモンドの幼馴染の少女。舞踏会用の華やかなドレスに身を包む彼女は何かとんでもないことを企んでいる様子、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、敵に盲目を付与することで通常攻撃主体のキャラクターに有利な戦闘ができる。盲目の対象を通常攻撃した際に自身に読心状態を付与し、自己強化しながら戦う。

