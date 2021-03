神宿が語る、アイドルとして今考えていること

「神宮前」と「原宿」の名前を掛け合わせた「神宿」。コロナ禍でライブ自粛を余儀なくされた2020年のアイドル界。そのなかでも神宿は感染症対策と向き合いながら、現場での活動を重視してきたアイドルグループだ。今後アイドルとして向かうべき道とは? 5人がインタビューに応じてくれた。



―ライブ活動を自粛するアーティストさんが多い中で神宿は2020年Zepp Tourを敢行したり、積極的に現場での活動を行ってきましたよね。その理由は?



塩見きら:メンバーの中で「止まってちゃだめだよね」という感覚があって。これまでの活動でお世話になったライブハウスさんやイベンターさんからの声を聞いていたことと、ファンの方も自粛が続く中で精神的な不安を感じてらっしゃるのが伝わってきていました。以前は対面でファンの方とコミュニケーションをしていく中で、CDや企画商品を購入いただけることで活動をサポートいただいてきました。コロナ後、オンライン上で特典会などコミュニケーションを取る機会を作ってきたものの、リアクションの部分などでやはり難しさは感じました。そういうことを踏まえて、メンバー全員が「今だからこそ皆のために頑張っておきたい」という想いを強くしたのと、ファンの方へ恩返しをしたいという気持ちもあって、ライブ活動を続ける選択肢を取りました。



―ファンの反応はどうでしたか?



一ノ瀬みか:ライブを開催することで感染リスクを高めることは理解していましたし、何かがあったときにファンの皆様の期待を裏切ってしまう怖さはありました。ただ、ライブハウス入場時の検温への協力や個人情報の登録など、感染症対策の徹底と参加される方のご協力もあり、ライブ活動をなんとか継続できるという気持ちに落ち着くことができました。



―アイドルライブでのファンとのコミュニケーションと言えば物販会や握手会ですが、コロナ前後で大きな変化はありましたか? また、オンラインでの取り組みを増やすことによって、これまで想像してなかった反響などはありましたか?



塩見きら:握手会は以前からそこまで積極的に行ってきた方ではないのですが、今は完全にやめました。昨年末から今年2月にかけて行ったZepp Tourの追加公演をYouTubeで配信した時に、4600人もの方々が同時視聴くださったのには驚きました。



羽鳥みき:オンラインで特典会を開催することによってこれまでライブになかなか来場できなかった地方ファンの方々も参加していただけるようになって、オンラインでのコミュニケーションで一定の手ごたえは感じましたし、今後も神宿らしい企画をやっていきたいです。



―2021年に力を入れていきたい企画はありますか?



塩見きら:ライブで盛り上がるキラーチューンが神宿の売りだという声がこれまで多かったんですけど、私たちの曲のなかでは比較的耳なじみがいい「在ルモノシラズ」を昨年5月に自分で作詞し発表しました。アニメーションMVの影響もあって、結果的にSpotifyなどの配信プラットフォームのリスナーさん、特に日本以外のリスナー数が増えましたし、今後はメンバーが作詞作曲にもっと関わっていきたいです。



一ノ瀬みか:今年はこれまで立ちはだかっていた体裁やプライドは捨てて、ファンの皆様との間にある「壁」を壊していきたいと思っています。こういう時代だからこそこれまで以上のファンの方のお力を借りて神宿を盛り上げたいですし、ファンの方の人生そのものも盛り上げていきたいです。それを実現する企画も考えています。



小山ひな:私自身のファッションを真似してくださるファンの方が多いので、自身でデザインした洋服をお届けできるようリリースしたいと考えています。



羽鳥みき:リアルでは会えない人たちに対して、オンラインを通してお互いの気持ちをぶつけ合う企画を行っていきたいです。



羽鳥めい:今年は空を飛びたいなと思っています!



全員:爆笑



神宿

2014年9月結成。原宿発の5人組アイドルユニット。メンバーは、一ノ瀬みか(赤)、羽鳥めい(青)、羽鳥みき(黄)、塩見きら(緑)、小山ひな(ピンク)。グループ名の「神宿」は「神宮前」と「原宿」を合わせたもの。神宿(KMYD)の頭文字 K=KAWAII(可愛い!)M=MAX(全力!)Y=YELL(応援!)D=DREAM(夢!)を届けるために原宿を拠点に活動している。2020年9月に最新アルバム『THE LIFE OF IDOL』をリリース。同年11月に塩見きらのソロ曲「Twenty」、羽鳥みきのソロ曲「トキメキ☆チュウ」をデジタルリリース。

https://kamiyado.jp/



