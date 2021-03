赤井秀一と降谷零がミニサイズのフィギュアになって登場！

アニメ『名探偵コナン』に登場する赤井秀一と降谷零が、メディコム・トイのミニサイズのフィギュアUDF(ウルトラディテールフィギュア)として発売される。



今回のフィギュアは「UDF 名探偵コナン シリーズ4」にラインナップされたもの。赤井と降谷以外にも、幼児化されてしまった直後のコナン=工藤新一などもラインナップされている。

(C) 青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

UDF 名探偵コナン シリーズ4/メディコム・トイ/各1280円+税、1800円+税(★)/2021年9月発売予定/アニメ『名探偵コナン』のキャラクターをフィギュア化。

江戸川コナン(トロピカルランド Ver.)、赤井秀一(Ver.2)、降谷零、新一と蘭、服部平次、宮野志保の全6種。各全高約5~10.3センチ。



メディコム・トイではコナン以外のUDFやソフビフィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)、アーティストの作品を立体化したスタチューなどを発売している。引き続きそれらの新製品情報をお届けしよう。

(C) 臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK (C) 臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2000

UDF クレヨンしんちゃん シリーズ3/メディコム・トイ/各1200円+税、1800円+税(★)/2021年7月発売予定/アニメ『クレヨンしんちゃん』のキャラクターを立体化したフィギュア。

チョコビしんのすけ、シリマルダシ、ワニ山さん、風間くん、ケツだけ歩き ひろし&しんのすけの全5種。各全高約3~9.7センチ。

Marilyn Monroe TM and the Marilyn Monroe signature are trademarks of The Estate of Marilyn Monroe LLC.

Rights of Publicity and Persona Rights are used with permission of The Estate of Marilyn Monroe LLC. marilynmonroe.com

VCD Marilyn Monroe GOLD Ver./メディコム・トイ/8800円+税/2021年7月発売予定/伝説の名女優マリリン・モンローを、ヴィンテージトイ風デフォルメでソフビフィギュア化したアイテム。全高約24センチ。

(C) 2021 Apple Corps Ltd. A Beatles TM Product

THE BEATLES Apple STATUE COLOUR Ver./4万8000円+税/2021年7月発売予定/伝説的ロックバンド、ビートルズのアイコンを立体化したスタチュー。全高約30センチ。

Mountain man(s) Black Ver./メディコム・トイ/1万8000円+税/2021年3月発売予定/アパレルブランドのマウンテンリサーチを手掛ける小林節正氏が生み出した、思想家フィギュアシリーズ「Mountain man(s)」からヘンリー・D・ソローのソフビの第3弾が登場。今回はブラックカラーだ。全高約40センチ。

メディコム・トイ直営各店舗とマウンテンリサーチの旗艦店及び取扱ショップにて数量限定販売、なくなり次第終了。発売日についてはメディコム・トイHP、BLOG等で告知予定。

(C) MMXXI Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

FLOWER BOMBER (RED FLOWER w/BLACK Ver.)/メディコム・トイ/5万8000円+税/2021年4月発売予定/アーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約36センチ。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA、ならびに表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、なくなり次第終了。



VCDの実在人物シリーズはアーティストのアンディ・ウォーホルを皮切りに、エルヴィス・プレスリー、モハメド・アリなどがラインナップされている。

またこれは絶対ではないが、VCD化された実在人物は、クマ型ブロックタイプフィギュアのBE@RBRICK(ベアブリック)でもラインナップされる場合が多い。



>>>UDF、VCDほかの新作の画像を全部見る(写真16点)



<問い合わせ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。