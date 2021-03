原作版仮面ライダーが東映レトロソフビコレクションに登場！

原作版デザインの仮面ライダーが、東映レトロソフビコレクションのアイテムとして発売される。

なお今回はレコードジャケットのイラストのカラーリングを再現したバージョンになっている。



東映レトロソフビコレクションは、メディコム・トイが展開するソフビシリーズ。

名前の通り、東映特撮作品のヒーローや怪人、キャラクターをレトロデフォルメでソフビ化している。

東映レトロソフビコレクションの原作版仮面ライダーは以前にもイベントで2~3回発売されており、今回はレコジャケカラー版のマスク取れ仕様となる。

(C)石森プロ (C)石森プロ・東映

原作版 仮面ライダー(レコジャケカラー・マスク取れ仕様)、クサリガマテントウ、ロボイヌ/メディコム・トイ/1万円+税(左)、7800円+税(中、右)/2021年8月発送予定/原作版『仮面ライダー』の仮面ライダー、『仮面ライダーV3』のデストロン怪人クサリガマテントウ、『がんばれロボコン!』のロボット生徒ロボイヌをレトロデフォルメで再現。各全高、約27センチ(左)、約24センチ(中、右)。

仮面ライダーは商品名通りマスクが外れる。素顔には原作の設定通り改造手術の傷跡が浮かび上がっている。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年3月24日(水)00:00から2021年4月30日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



メディコム・トイでは東映レトロソフビコレクション以外にもソフビアイテムを発売・プロデュースしている。引き続きそれらの新製品情報をお届けしよう。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ1971(ギニョール版)2期/メディコム・トイ/1万2000円+税/2021年6月発送予定/ゴジラソフビをリリースするシリーズ・ゴジラヴァイナルウォーズEXの新作。ソフビ作家・安楽安作によるアイテムだ。『ゴジラ対ヘドラ』で尻尾を抱え、火炎を吹いて空を飛んだゴジラがモチーフになっている。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて2021年3月24日(水)00:00から2021年4月10日(土)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) MUTO OFFICE (C) RINGS

SFS グレート・ムタ(黒版)、SFS 前田日明(サンボジャケットマッチ版)/発売元:イングラム、販売元:メディコム・トイ/各8800円+税/2021年8月発送予定/伝説的なプロレスラーなどをレトロソフビ化するソフビ・ファイティングシリーズの新作。各全高約25センチ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて2021年3月24日(水)00:00から2021年4月30日(金)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) KAIJIN

VAG(VINYL ARTIST GACHA)タワーレコード限定 ティティ/プレステージ/1回500円(税込)/2021年4月発売予定/アーティスト系ミニソフビのカプセルトイVAG(ヴァイナルアーティストガチャ)の限定版。カラーリング全5種。各全高約6センチ。

タワーレコード一部店舗とタワーレコードオンラインにて販売。

(問)www.prestage.co.jp



VAGのアイテムは基本全種、全高約6センチ。これはカプセルトイであるがゆえのサイズ制限である。このため球に近い体型や頭身の低いキャラの方がボリュームがある感じになっている。

逆にスマートなキャラや、ネコ耳、ウサ耳、ツノなどで身長を稼いでしまうキャラは、全高は同じでもやや小振りに感じられる仕上がりになっている場合が多い。



<問合せ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。