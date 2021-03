100周年を迎えたモト・グッツィ│創造性と技術力の代表作となった一台へのオマージュを込めた特別仕様車が登場

モト・グッツィ、それは最速のモーターサイクルのひとつであり、未来を見据えた国の成長の象徴であり、イタリア警察や軍のみならず、その使命は世界中に広がり、カリフォルニア警察、そして近年ではベルリンや多くのヨーロッパの都市警察、ヨルダン王室護衛、イタリア共和国大統領を護衛するエリート軍団であるコラッツィエリに採用されたモーターサイクルである。そんなモト・グッツィは1921年3月15日、「二輪車の製造・販売、金属加工業に関連する活動」を目的とした「Società Anonima Moto Guzzi」として設立され、2021年で記念すべき100周年を迎えた。



その1世紀にも及ぶ物語は、第一次世界大戦中にイタリア王立海軍の航空部門で、会社の創設者達が運命的な出会いを果たすことから始まる。この大戦中、エンジニアのカルロ・グッツィ、富豪のジョルジオ・パローディと有名レーサーでありパイロットのジョバンニ・ラヴェッリは戦争終結後にモーターサイクルメーカーを造ろうと誓い合った。しかし、ラヴェッリは1919年に航空機事故で亡くなり、3人で創業する夢は叶わなかった。しかし、グッツィとパローディは、3人の絆の出発点であるイタリア王立海軍の航空部門のシンボルである翼を広げた鷲を、彼らの友情の象徴としてエンブレムに採用しモト・グッツィを設立したのだ。



【モトグッツィの100年】(写真31点)



モト・グッツィのモーターサイクルは、創業から現在に至るまでマンデッロ・デル・ラーリオの工場で製造され続けている。創設者のカルロ・グッツィとのジュゼッペ・グッツィが北極圏へのライドを行った1928年のツアラーモデル「GT 500 Norge」や、戦後復興期の大規模なモータリゼーションに一役買った1939年の「Airone 250」、1950年の「Galletto」など、世界のモーターサイクルの歴史の一端を担う数々のモデルを産み出してきた。1950年代には、モーターサイクル業界では世界初となる風洞設備を導入している。



1960年代、「Stornello」や「Dingo」のような小型モデルの開発の後、モト・グッツィは後にブランドのシンボルともなる700cc縦置き90°Vツインエンジンとカルダンシャフト・ファイナルドライブを開発、これらを搭載した「V7 Special」や「V7 Sport」、「California」、「Le Mans」は伝説的なモデルとなった。この伝統のドライブトレインは一貫して進化を続け、今日では最先端の電子制御技術が取り入れられ、「V7 シリーズ」や「V9 Roamer / Bobber」などのモト・グッツィの人気モデル、そして世界初のクラシックエンデューロである「V85TT」にも搭載されている。



中でも、V7は最も愛され、モト・グッツィを代表するモデルのひとつとなっている。イタリアで初代モデルが販売された1967年以来、V7はイタリアの究極のバイクを象徴する代表モデルとなり、その突出した個性とデザインから幅広い層から高い人気を集めている。







そして初代モデルの発売から50年以上が経過した今、モト・グッツィはこの独自の歴史の新しい1ページを飾るに相応しい新型V7を発表した。大幅な刷新を行ったため、モデル名も変更することを決定し、先代モデルの特徴であったローマ数字によるⅡやⅢといったナンバリングを廃止した”V7”という名称となっている。







一見すると変更点が分かりづらいかもしれないが、V7のような伝説的なモデルを改良し、個性と信頼性を損なうことなく、時を経ても変わらない価値観を維持してきたイーグルブランドのデザイナーとマンデッロのエンジニアに与えられた最高の賛辞といえる。高性能な新型850㏄、 65馬力エンジンを搭載したベーシックモデル『 V7 Stone』及び『V7 Stone 100周年記念スペシャルエディション』と、クラシカルなデザインの『V7 Special』がコレクションに追加された。



V7ストーンはマンデッロ発「850cc」の最もベーシックでミニマルなバージョン。伝統を守るために、このモデルにはクロームパーツを使用せず、代わりにマットブラックのダークな塗装を採用し、パッセンジャー用のグラブストラップ付き新型シートと組み合わせている。新型フルLEDライトシステムは、モト・グッツィのイーグルをかたどった、DRL付きの美しいヘッドランプを特徴とし、新型インストルメントパネルも同じくイーグルの形をしたデジタル式の丸型シングルメーターが目を引く。ホイールはアルミニウム製6本スポークを採用し、サイドパネルには新たにロゴがあしらわれている。



V7ストーンには、ルビードブラックのカラーに加えて、魅力的なサテン仕上げの新色アイスブルーとラメオレンジの2色の新たなカラーラインアップ揃え、さらに1921年に誕生したマンデッロブランドの生誕100周年を記念した特別なチェンテナリオのグラフィックも加わった。この新しいグラフィックバージョンは1955年に誕生し、現在でもモト・グッツィの創造性と技術力の代表作となったオットー・チリンドリ(8気筒)へのオマージュが込められている。グレーの燃料タンクとブラウンのシートに、サイドパネルとフロントマッドガードの見事なグリーンを組み合わせたマットなカラーリングが際立っている。また、燃料タンクのイーグルとサイドパネルのネームの特別なゴールドカラーもルックスを際立たせている。



■ V7 STONE 商品概要

メーカー希望小売価格

V7 Stone:1,188,000円(消費税10%込)

V7 Stone 100周年記念車:1,232,000円(消費税10%込)

カラー :ルビードブラック、アイスブルー、ラメオレンジ

チェンテナリオ (100周年記念車専用グラフィック)

受注開始日:2021年3月17日(水)

出荷開始時期:2021年6月より順次







◇V7 SPECIAL

このバージョンはオリジナルモデルの精神に最も近いものである。クラシックかつエレガントで多数のクロームパーツと鮮やかなグラフィックを特徴としている。モト・グッツィV7スペシャルは、燃料タンクの色に合わせた配色とシート下のサイドパネルの特徴的なカラーストライプで新たな世界観を際立たせる。スポークホイールには光沢仕上げのリムとブラック塗装のハブを採用。アナログのインストルメントパネルは2眼メーターを採用し、クロームメッキのパッセンジャーグラブレールが標準装備されている。ライトシステムはLEDターンシグナルとテールライトを使用し、ヘッドランプはクラシックなハロゲンが採用されている。V7スペシャルでは冷却フィンを機械で切削加工を施したシリンダーや専用のブラウンシートなど、クラシカルでエレガントなオリジナル性を強調するディテールが施されている。カラーバリエーションは、フォーマルブルーとカジュアルグレーの2色が用意されている。





■ V7 SPECIAL 商品概要

メーカー希望小売価格:1,276,000円(消費税10%込)

カラー :フォーマルブルー、カジュアルグレー

受注開始日 : 2021年3月17日(水)

出荷開始時期 :2021年6月より順次









◇スタイル的な個性はそのままに

モト・グッツィの伝統と現代のモーターサイクルに求められる要素に影響を与えた形状と対話するデザインを特徴としている。変わらない部分としては、このカテゴリーで最も大きい21リットルのスチール製燃料タンクで、偉大な1971年型 V7スポルト のスタイルからインスパイアされているものだ。





スタイリッシュな新要素

・サイドパネルと短くなったリアマッドガード

・デザインを一新したエキゾーストシステム

・スポーティなアルミニウム製ホイール

・リアにワイド化したタイヤ(150/70)を装着

・ダンロップ製アローマックスストリートスマートタイヤを採用

・V7ストーンとV7スペシャルではよりストロークの長い新型ショックアブソーバーと段付きのシート

・振動低減サポート機能付き新型ライダーフットペグを採用

・新型のフルLEDヘッドライトシステムを搭載

・ライダーが最小および最大回転数を調整できるギアチェンジインジケーターを装備





◇遠い過去にさかのぼる爽快な走りの原点

1970年に、厳しいテストを重ねた結果、V7ポリスはLAPD(ロサンゼルス市警)の入札を勝ち取り、ブランドの権威を示すことになった。スチール製フレームはダブルクレードルチューブラーのレイアウトをそのままに、このモデルの近年の伝統である重量配分を採用している。新型V7ではその機敏性を損なうことなく、安定性と快適性を向上させるための多くの変更が加えられている。ヘッドストック下部には補強鋼材を追加し、アジャスタブルショックアブソーバーの接続部の補強も改善している。ショックアブソーバーは、より前傾した位置に取付けられ、より大きくなりストロークも長くなっている。リアサスペンションの改良によって、特に凸凹した路面から生じる衝撃を吸収する能力が高まり、快適性が飛躍的に向上した。また、パッセンジャーを乗せていても、どのような状況でも、より俊敏なレスポンスを実現している。一新したシャーシ構造を完成させるために、新型エンジンの増大したトルクをより適切に管理することができる新型ベベルギアが特徴の大型スイングアームを新たに採用している。





◇特徴的な独自のシリンダー構造

世界には数多くの2気筒エンジンがあるが、縦置きのV型エンジンはモト・グッツィのツインのみ。ジュリオ・チェザーレ・カルカーノ氏の独創的な発想から1967年に誕生し、まるで本物の現代美術の彫刻のように、バイクのデザインに欠かすことができない独自のシリンダー構造が特徴である。このエンジンは、現在生産されているすべてのモト・グッツィバイクの独自の構造を受け継いでおり、マンデッロが誇るOHV、シリンダーごとに2バルブの空冷縦置き型90° Vツインエンジン。84 x 77 mmのボアストローク比により、853ccのエンジン排気量を実現している。V7 IIIの「750cc」と比較すると、最大出力が25%増加し、従来の6200rpmで52馬力から6800rpmで65馬力となった。最大トルクも4250rpmで60Nmから5000rpmで73Nmまで飛躍的に増加し、3000rpmでは既に最大トルクの80%以上を発生させている。新型「850 cc」では低回転域からの立ち上がりがスムーズで、極めて低い振動で素早く加速する。



◇完全な新開発エンジン

また、V7 IIIと比較して、完全な新開発エンジンとなっている。さらに新設計により、クランクケースの剛性を高めている。潤滑にはセミドライサンプを採用し、2台の同軸ポンプ(1台はオイル供給用、もう1台はオイル回収用)を備え、優れた潤滑性を確保し、オイルラジエーターを取り除いた。セミドライサンプを採用することで、サンプ自体がこの機能を果たすため、外付けのオイルタンクを必要とせず、ドライサンプエンジンのあらゆるメリットを備えている。主なメリットとしては、クランクドライブとオイルの相互作用による摩擦によるパワーロスが少ない、オイルの最高温度が下がる、潤滑トラブルを回避しながらより大きなリーン角やピッチ角に到達するためバイクの自由度が高くなる、それによってポンプがどのような状況でも正しいドラフトを確保するために必要な潤滑油の量を減らすことができることが挙げられる。



◇安全にスリリングな走りを楽しめる

V7にはABSシステムとキャンセル及び調整可能なMGCT (モト・グッツィトラクションコントロール)システム が標準装備されている。ABSシステムはホールロックを防ぐコンチネンタル製2チャンネルシステムで、MGCTは加速時にリアホイールのスピンを防ぐシステムである。MGCTシステムは2段階の感度調整が可能で、濡れたアスファルトや滑りやすいアスファルトでグリップ力が低下した場合に最適な、制御が控えめなものと、乾いた路面で安全にスリリングな走りを楽しめるように設定されたものがある。





◇洗練された多機能なオンボードコンピューター

V7では、革新的なモト・グッツィMIAマルチメディアシステムがオプションとして用意している。このシステムはバイクとスマートフォンを接続させることができる。App StoreやGoogle Playから無料でダウンロードできる専用アプリにより、スマートフォン(iPhone もしくは Android)とインターネットを繋ぐ、洗練された多機能なオンボードコンピューターとなる。Bluetoothにて接続することで、スマートフォンの画面上で同時に5つのパラメーターを確認することができ、スピードメーター、Revカウンター、瞬時の出力、瞬時のトルク、瞬時または平均の燃費、平均速度、バッテリー電圧、縦加速度、拡張したトリップコンピューターをはじめとする膨大な情報メニューから選択することが可能。※日本国内では一部機能しない内容が含まれています。



多くのアクセサリーが用意されており、楽しく安全にバイクをカスタムすることで本当の特注品を手にすることができる。



モト・グッツィが、向けられた期待と評価に対し、真摯に向き合い続けた結果誕生したマシン。気になる方は一度試乗してみていただきたい。





NEW V7 STONE 商品ページ https://motoguzzi-japan.com/v7/stone.html

NEW V7 SPECIAL 商品ページ https://motoguzzi-japan.com/v7/special.html

NEW V7 STONE CENTENARIO 商品ページ https://motoguzzi-japan.com/1921-2021/v7-stone-centenario.html



モト・グッツィ ジャパン公式ウェブサイト https://motoguzzi-japan.com