諫山創「進撃の巨人」と、メルセデス・ベンツの情報発信拠点であるメルセデスミーのコラボ展示が、3月27日から4月25日まで東京と大阪にあるメルセデスミー計3店舗で開催される。

各会場には、同企画展示のために制作された「進撃の巨人」のラッピングカーが1台ずつ登場。Twitterで募集した「進撃の巨人」の心に残るセリフが、そのシーンのコマとともにメルセデス・ベンツの人気モデル「GLA」にデザインされている。4月1日からはエレンの等身大立像も登場し、ラッピングカーと一緒に写真を撮ることも可能だ。

また会場には大型巨人のヘッドバルーンも出現。施設外観のガラス壁は「進撃の巨人」仕様になり、2階から巨人が顔を出しているような装飾が施される。さらに施設内のカフェやレストランでは、「進撃の巨人」のキャラクターをモチーフにしたフードやドリンクを提供。メニューを注文した人には、コースターやドリンクカップタグなどの特典がプレゼントされる。詳細は「進撃の巨人」とメルセデスミーのコラボ特設サイトで確認を。

「進撃の巨人 | Mercedes meコラボレーション」

期間:2021年3月27日(土)~4月25日(日)予定

場所:東京都 Mercedes me Tokyo、Mercedes me @ Shinagawa Prince Hotel、大阪府 Mercedes me Osaka

(c)諫山創/講談社