4月からの「SOL!」アイナ、sumika、LiSA、乃木坂・賀喜遥香、サカナ＆山之内すず、森七菜、上白石萌歌、景井ひな＆とーやま委員が登場！

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。3月23日(火)の放送では、パーソナリティのさかた校長が、4月からの生放送パート以外の時間割りとレギュラー出演するアーティストを発表しました。◇月曜~木曜23時台さかた校長:BiSHとして「BiSH LOCKS!」を担当したこともあるアイナ・ジ・エンド先生! 今回は1人で「アイナLOCKS!」を担当してくれます。アイナ先生は、2月にソロアーティストとして、全曲作詞作曲のアルバム『THE END』をリリースしていますし、俺もめちゃくちゃ聴いていて「きえないで」が大好きすぎるんだけど。(3月2日リリースの)最新EP『内緒』に収録されている「彼と私の本棚」も最高だったし。曲もそうだけど、BiSHのときとはまた違うアイナ先生の素の部分が聴けるんじゃないかな。非常に楽しみにしております。「アイナLOCKS!」は、4月5日月曜日からスタート!!さかた校長:sumika先生は、2月に短期講習の「sumika LOCKS!」を担当したばかり! 何よりメンバー4人が楽しくワチャワチャやってくれるし、生放送教室に来てくれたときも"男子校なんじゃないかな"ってくらい楽しくて、笑いながら2時間突っ走ったんだけど。すごく前向きで楽しいにぎやかな授業を届けてくれると思うし、sumika先生の曲で背中を押してもらっている、という生徒(リスナー)もたくさんいるからね。俺たちも楽しみにしております!「sumika LOCKS!」は、4月6日火曜日からスタート!!さかた校長:金曜日に放送している「LiSA LOCKS!」が、水曜日にお引越しです! LiSA先生が「旅立ちの日に」をみんなと合唱してくれた『MY GENERATION』が3月29日に配信されますので、こちらもお楽しみに!ちなみに、金曜「LiSA LOCKS!」のラストは、3月26日(金)です。水曜日の初回授業は、4月7日水曜日です!!さかた校長:ゲスト講師として何度も来てくれたことのある、乃木坂46の4期生・かっきーこと賀喜遥香先生! 乃木坂は以前、橋本奈々未さんが「GIRLS LOCKS!」を担当していたこともあったけど、今回はかっきーが先生としてやってくれます。生徒のみんなとは同世代の先生になると思うから、一体どういう感じの授業をしてくれるのか、俺もむちゃくちゃ楽しみにしております!賀喜遥香先生の「乃木坂LOCKS!」は、4月8日木曜日よりスタート!!さかた校長:こちらもお引越しです。4月2日(金)からは、サカナクション先生が1時間早く登場します。「サカナLOCKS!」では、引き続き"音を学ぶ、音学の講師"として授業を届けてくれます。ちなみに、来る前に『SAKANAQUARIUM 光 ONLINE』のBlu-rayを観て、テンションを上げさせてもらいました!! 一郎先生! 4月からもよろしくお願いします。さかた校長:「豆柴LOCKS!」は、引き続き同時間帯でお届けします。俺たちの同期として、これからも一緒にワチャワチャ、マメマメしていこう! よろしく!!さかた校長:4月より、大きな変更がひとつあります。なんと! SCHOOL OF LOCK! の女子クラス「GIRLS LOCKS!」が復活するぞー! 1年前にいったんお休みとなったんだけど、男子禁制の女子クラス「GIRLS LOCKS!」が帰ってきます!「GIRLS LOCKS!」は1週目担当、2週目担当、というふうに、週替わりで月曜から木曜の4日間毎日お届けします。これはかつて、こもり教頭がこもり少年だったころに、新垣結衣さんの「ガッキーLOCKS!」を聴いていたわけよ。そんな「GIRLS LOCKS!」が4月から復活します!◇月曜~木曜22時台(初回は4月5日)さかた校長:何より笑顔が素敵でキュート! しゃべると関西弁でかわいい! 俺は毎日、SCHOOL OF LOCK! から帰るタクシーで、PayPayのダンスを見させてもらっています(笑)。本当にかわいくて、毎日毎日見てたのよ! そしたら、まさか「GIRLS LOCKS!」に来てくれるとは! 4月からよろしくお願いします!!(初回は4月12日)さかた校長:女優としてはもちろん、映画『天気の子』では主演をつとめ、最近ではホフディラン先生の名曲「スマイル」のカバーをはじめ、アーティスト活動も行っている森七菜ちゃんが2週目に登場! 『天気の子』は、俺もこもり教頭も大好きなんだよね~。森七菜ちゃん、4月からよろしく!!(初回は4月19日)さかた校長:数々のドラマに出演し、adieuとしてアーティスト活動も行う上白石萌歌ちゃん。以前には、オンラインゲスト講師として登場してくれたこともあります。めちゃくちゃ優しくて、生徒に鹿児島弁を披露してくれてね、男子生徒が卒倒しそうなくらいかわいかったんだけど。また「GIRLS LOCKS!」で会えてめちゃくちゃ嬉しいです。上白石萌歌ちゃん、4月からよろしく!(初回は4月26日)さかた校長:なんと、TikTokのフォロワー数が、女性日本一の600万人超! 生徒のなかにも、フォローしている人絶対いるよな。俺もTikTokを見させてもらったけど、ひなちゃんがドヤ顔でイチゴジャムを使っていたり、足にビリビリをくらった勢いでダンスをしていたり(笑)。かわいいのもあるけど面白系の動画もあって、ワチャワチャと面白い「GIRLS LOCKS!」になるんじゃないかと思って、すごく楽しみにしています! 景井ひなちゃん、4月からよろしく!!さかた校長:あと1ヵ所、「あれ? ココどうなんの?!」ってところがあったよね? そう! 金曜日の23時台! いまはLiSA先生とサカナクション先生がそれぞれ授業を担当してくれているんだけど、二組ともお引越ししたのよ。ということは、この時間は……どうなんの?◇金曜23:00~23:55(初回は4月2日)さかた校長:この時間に登場するのは……! 聞いたことある名前~!(笑)。なんと! SCHOOL OF LOCK! の先代・とーやま元校長が、「教育委員会」で大人になった生徒のみんなに向けてお届けしていきます。「教育委員会」って学校よりも力が強そうというか、圧力を持っている気がするんだけど(笑)。指導とかされたりするのかな……(笑)。さかた校長:新しい時間割りが決まって、いろいろな感情があると思う。でもSCHOOL OF LOCK! は、変わらず俺・校長とこもり教頭と生徒みんなで、1対1で授業をやっていく。君との楽しかったり悲しかったり嬉しかったりいろんな日々を、これからも一緒に共有していきたいと思うから。4月からも、みんなよろしく!