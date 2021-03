YUKIの新曲「Baby, it's you」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「Baby, it's you」は、YUKIが本日3月24日にリリースしたニューシングル「Baby, it's you / My lovely ghost」の収録曲。YUKIの「笑っているからさ Baby, it's you」というセリフから始まるMVは、無人の遊園地を楽しむ彼女の笑顔や自然体な動きを捉えた作品となっている。