5月2日から5日にかけて千葉・千葉市蘇我スポーツ公園で4日間開催される野外ロックフェス「JAPAN JAM 2021」の出演アーティスト第1弾が発表された。

政府の新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに基づき、収容人数を1万人以下として実施されるこのイベント。第1弾発表では2日に[Alexandros]、きゃりーぱみゅぱみゅ、キュウソネコカミ、サンボマスター、女王蜂、東京スカパラダイスオーケストラ、miwa、ヤバイTシャツ屋さんら17組、3日にindigo la End、KANA-BOON、sumika、10-FEET、Fear, and Loathing in Las Vegas、マキシマム ザ ホルモンら16組、4日に秋山黄色、ASIAN KUNG-FU GENERATION、THE ORAL CIGARETTES、KEYTALK、SUPER BEAVER、ストレイテナー、Novelbright、WANDSら18組、5日にUVERworld、9mm Parabellum Bullet、Creepy Nuts、BiSH、04 Limited Sazabys、BLUE ENCOUNT、マカロニえんぴつ、宮本浩次、優里ら18組の出演がアナウンスされた。

ロッキング・オンのフェス公式アプリ「Jフェス」では、3月29日16:00までチケットの抽選予約を受け付けている。

JAPAN JAM 2021

2021年5月2日(日)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

[Alexandros] / androp / HY / Awesome City Club / 感覚ピエロ / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / サンボマスター / 女王蜂 / 東京スカパラダイスオーケストラ / Nulbarich / ビッケブランカ / フジファブリック / miwa / ヤバイTシャツ屋さん / yama / RAISE A SUILEN / and more



2021年5月3日(月・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

indigo la End / KANA-BOON / coldrain / SHE'S / 四星球 / sumika / 10-FEET / TOTALFAT / BIGMAMA / Fear, and Loathing in Las Vegas / フレデリック / HEY-SMITH / ポルカドットスティングレイ / マキシマム ザ ホルモン / 夜の本気ダンス / ROTTENGRAFFTY / and more



2021年5月4日(火・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

秋山黄色 / ASIAN KUNG-FU GENERATION / THE ORAL CIGARETTES / OKAMOTO'S / KEYTALK / ゲスの極み乙女。 / さユり / SUPER BEAVER / スキマスイッチ / SCANDAL / ストレイテナー / 中島美嘉 / ネクライトーキー / Novelbright / ハルカミライ / Base Ball Bear / 緑黄色社会 / WANDS



2021年5月5日(水・祝)千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

アイナ・ジ・エンド / UVERworld / おいしくるメロンパン / 9mm Parabellum Bullet / Creepy Nuts / クリープハイプ / SILENT SIREN / Saucy Dog / Hump Back / BiSH / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / PEDRO / Poppin'Party / マカロニえんぴつ / 宮本浩次 / 優里 / yonige