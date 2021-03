ハケット・ロンドンがアストンマーティンとのパートナーシップを更新し、F1®の世界に復帰

英国メンズウェア・ブランドのハケット・ロンドン(Hackett London)は、アストンマーティンとの長年のパートナーシップを更新することを発表した。英国を象徴するこの両ブランドは、ユニークで権威あるコラボレーションの20周年を記念して、ライセンス契約を2024年まで延長する新しいパートナーシップを締結した。



この契約延長により、ハケット・ロンドンは、2021年におけるエキサイティングな取り組みとして、60年以上の歳月を経てフォーミュラ1®世界選手権に参戦するアストンマーティンとともに、フォーミュラ1®の世界に復帰する。ハケット・ロンドンは、アストンマーティン・コグニザント・フォーミュラ1™チームの公式トラベルウェアおよびオフィスウェア・サプライヤーとなり、ドライバーのセバスチャン・ベッテルとランス・ストロール、および他のチーム・メンバーに、トラベルおよびオフィスウェアを提供する。



【Aston Martin Racing by Hackettコレクション】(写真4点)



長きにわたるハケット・ロンドンとアストンマーティンのコラボレーションは、ハケットが製作するレーシングウェアの豊かな歴史に触発される形で、17年前の2004年に始まった。これは、アストンマーティンにとって最初のパートナーシップのひとつであり、ハケット・ロンドンとアストンマーティンの自然な相乗効果により、このユニークなコラボレーションは長い年月をかけてその信頼関係を強化してきた。両ブランドは、卓越した英国のクラフトマンシップ、ラグジュアリー、品質と伝統の飽くなき追及という、今日に至るまで続く、創業者の価値観を共有している。



この印象的なパートナーシップの新たな章において、ハケット・ロンドンは、人気の高い「Aston Martin Racing by Hackett」の2021春夏コレクションを発表し、自動車とレースの世界に情熱を注ぐ人々のためにデザインおよび製作された一連のプレミアムウェアを提供する。スタイリッシュで洗練されたこのアパレル・コレクションには、クールなデザインのカジュアルウェア、テクニカル・ポロシャツ、バックパックが含まれ、週末のワードローブを洗練されたスタイルで満たす。おしゃれでダイナミックなポロシャツは、襟と袖にコントラスト・チッピングを施し、大胆なロゴの刺繍を特徴としている。



コレクションのキーポイントは幅広い品揃えで、ベストからウインドブレーカーに至る軽量レイヤーオプションと、シックな装いが印象的なブラックのテーパード・スウェットパンツなどが用意されている。個性を主張したい人のためには、キルティング加工が施された軽量のベスト(レッドとイエロー)が提供されている。その一方で、ブラックとブルーが設定された軽量アウターウェアは、ファスナーやポケットといったディテールに配されたポップな配色が特徴。これらのコレクションは、ハケット・ロンドンとアストンマーティンという典型的な英国ブランド価値を反映し、ラグジュアリーな品質、エレガントで洗練されたスタイルを巧みに融合している。



アストンマーティン・エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーのマレク・ライヒマンは次のように述べている。「ハケットとアストンマーティンは、美しいデザインと素晴らしい英国のクラフトマンシップの伝統を共有し、最高の素材を使用してラグジュアリーな製品を生み出しています。このパートナーシップは、共有の価値観とビジョンに基づき、長い年月をかけてその信頼関係を強化してきました。”Aston Martin Racing by Hackett”コレクションが今後も続くことを嬉しく思います。ハケットの服の素晴らしさを知っている私たちにとって、アストンマーティン・コグニザント・フォーミュラ1™チームのオフィスウェアとトラベルウェアは、ビジネスにとって最高の選択肢になると確信しています」



アストンマーティン・コグニザント・フォーミュラ1™チームのコマーシャル&マーケティング担当マネージング・ディレクターであるジェファーソン・スラックは次のように述べている。「アストンマーティン・コグニザント・フォーミュラ1™チームの公式トラベルウェアおよびオフィスウェア・サプライヤーとして、ハケット・ロンドンを迎えることができて大変嬉しく思っています。アストンマーティンの長期的なパートナーとして、私たちのパートナーシップがF1の世界に及ぶことは当然の流れといえるでしょう。私たちは、ラグジュアリーとスタイルという共通の価値観を持っており、私たちのチームがサーキットでレースをしているか、あるいはファクトリーでミーティングを行っているかに関わりなく、私たちの服装がこれらの価値観を表現していることが極めて重要です」



ハケット・ロンドンの親会社であるAWWGのチーフ・エグゼクティブ・オフィサーのマルチェラ・ヴァルテンベルクは、次のようにコメント。「アストンマーティンとの重要なパートナーシップを、待望のF1復帰をサポートすることで、さらに高いレベルへと引き上げることができて嬉しく思います。アストンマーティンのF1チームは、ドライバーだけでなく、エンジニア、ピットクルーといった、卓越した製品を提供するというハケット・ロンドンの価値観とビジョンを共有する、トップクラスの人材で構成された最高のチームを持っています。F1のパドックには豪華な雰囲気が漂っていますが、アストンマーティンはこのスリル満点のスポーツに新たなエレガンスをもたらしており、私たちがその取り組みに参加できることを誇りに思います」



モータースポーツにおける最も先進的なパートナーシップの1つとして、ハケット・ロンドンとアストンマーティンは、卓越したスタイルを具現化する。「2021 Aston Martin Racing by Hackett」春夏コレクションは、2021年3月からウェブサイト(www.hackettlondon.com)を含む、様々なチャネルで入手可能。