『シン・エヴァンゲリオン』の初号機と第13号機がRAHとMAFEXに！

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に登場するエヴァンゲリオン初号機とエヴァンゲリオン第13号機が、メディコム・トイの可動フィギュアRAH NEO(リアルアクションヒーローズネオ)とMAFEX(マフェックス)で発売される。



『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの完結編として2021年3月8日から公開されている映画。



RAHは、メディコム・トイの30センチクラスのアクションフィギュア(エヴァ各機は約39センチ)。関節可動素体と布や軟質素材の服・ボディスーツ、樹脂製アーマーパーツなどを組み合わせているのが特徴。RAH NEOは実質エヴァンゲリオン専用のカテゴリーだ。



MAFEXは、メディコム・トイの16センチクラスのアクションフィギュア(エヴァ各機は約19センチ)。一部布服を採用する場合もあるが、基本的には全身を硬質&軟質の樹脂で成型したタイプのフィギュアだ。



今回はメディコム・トイの2大アクションフィギュアブランド両方で、さらに同時の商品展開となる。



(C) カラー

RAH NEO エヴァンゲリオン初号機 (2021)/メディコム・トイ/2万7000円+税/2021年11月発売予定/『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に登場するエヴァ初号機をアクションフィギュア化。全高約39センチ(足元から両肩装甲まで)。

口は開閉可能。プログレッシブナイフ、パレットライフル、カシウスの槍、着脱可能なアンビリカルケーブルが付属。背中の装甲ハッチは開閉可能。挿入時と未挿入時を再現可能なエントリープラグパーツも付属する。

腕は軟質樹脂で覆われ、切れ目のない外観と可動を両立。股関節や膝も軟質樹脂パーツで覆われている。

(C) カラー

MAFEX エヴァンゲリオン初号機 (2021)/メディコム・トイ/8800円+税/2021年11月発売予定/『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のエヴァ初号機をアクションフィギュアで再現。全高約19センチ(足元から両肩装甲まで)。

頭部は通常状態と開口状態の2種。プログレッシブナイフ、パレットライフル、ガトリングガン、カシウスの槍、着脱可能なアンビリカルケーブルが付属。背面のエントリープラグは挿入時、未挿入時を再現可能。左肩武器庫はプログレッシブナイフ着脱時をパーツ差し換えで再現可能。

(C) カラー

RAH NEO エヴァンゲリオン第13号機 (2021)/メディコム・トイ/4万円+税/2021年11月発売予定/『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のエヴァ第13号機がアクションフィギュアになって登場。全高約39センチ(足元から両肩装甲まで)。

口は開閉可能。ロンギヌスの槍は従来サイズの長いもの2本と新解釈スケールの短いもの1本が付属。防御ユニットと専用のスタンドも付属する。

胸部パーツ差し替えで4本腕状態を再現可能。2本の追加腕は可動版と固定版2種が付属する。

腕は軟質樹脂で覆われ、切れ目のない外観と可動を両立。股関節や膝も軟質樹脂パーツで覆われている。

(C) カラー

MAFEX エヴァンゲリオン第13号機 (2021)/メディコム・トイ/9800円+税/2021年11月発売予定/『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のエヴァ第13号機をアクションフィギュアで再現。全高約19センチ(足元から両肩装甲まで)。

頭部は通常状態と開口状態、制御不能状態の3種。ロンギヌスの槍は長2本と短1本が付属。防御ユニットと専用のスタンドも付属する。

胸部パーツ差し替えで4本腕状態を再現可能。2本の追加腕は可動版と固定版2種が付属する。



エヴァファンなら間違うことはないと思うが、初号機と13号機は元々デザインと色が似ている。

またエヴァの場合、画像が小さいとRAH NEOとMAFEXの見分けが付けにくい場合もある。

ネットショップなどで予約する場合は、注文前によくご確認を。



<問合せ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。