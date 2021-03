スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて生放送内のプレゼント情報と『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』とのコラボイベント開催が決定した。

今回「戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版 ~春のスペシャル生放送UNLIMITED2021~」の配信記念として、歌唱石300個や「★5シンフォギアカード確定ガチャチケット」がプレゼント中。プレゼント期間は4月4日23:59まで。

さらに、生放送配信記念として「ガチャチケットパック・ゴールド」と「ガチャチケットパック・・シルバー」を販売。「ガチャチケットパック・ゴールド」と「ガチャチケットパック・シルバー」は、歌唱石と「ALL★5確定ガチャチケット」がセットになったパック。「ALL★5確定ガチャチケット」で引くことができる専用の11回ガチャからは、排出される11枚のカードが全て★5カード確定となる。

そしてTVアニメ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』とのコラボイベントが開催決定。コラボイベントでは舞台少女ギアのシンフォギアカードが登場予定とのこと。そのほか、コラボイベント開催決定を記念して、歌唱石が獲得できる「歌唱石ブレイカー 」、カードが全て★5カードとなる「ALL★5カード確定ガチャ 」、そして「開催記念キャンペーンミッション」や「ツイートミッション」などキャンペーンを実施中。

