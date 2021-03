ワンピースのチョッパーがベアブリックになって登場！

TVアニメ『ワンピース』のトニートニー・チョッパーが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になって発売される。



『ワンピース』は以前、サニーサイドアップから発売された「ワンピース20th BE@RBRICK」などで何度かベアブリック化されているが、今回のようにキャラ単体でのベアブリック化はチョッパーが初となる。

今回のチョッパーは以前ベアブリック化されたときと異なり、シャツを着てリュックを背負ったデザインになっている。



なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合100%である(超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

(C) 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK トニートニー・チョッパー 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2021年4月発売予定/アニメ『ワンピース』に登場するトニートニー・チョッパーをベアブリックで再現。

メディコム・トイの直営店である渋谷の1/6計画にて発売。



メディコム・トイではチョッパー以外にもベアブリックを多数発売している。ここではその新製品情報をご紹介しよう。



>>>ベアブリック新作の画像を全部見る(写真15点)



TM & (C) TOHO CO.,LTD.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ゴジラ VS デストロイア版ゴジラ(メルトダウンVer.)100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万5000円+税(左、中)、6万8000円+税(右)/2021年4月発売予定/『ゴジラVSデストロイア』版ゴジラのメルトダウンVer.をベアブリック化。

1/6計画にて発売。

Minions Franchise (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK DAVE CHROME Ver. 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4000円+税(左、中)、7万8000円+税(右)/2021年7月発売・発送予定/映画『ミニオンズ』などで活躍したミニオンのデイブがメッキ版ベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年3月24日(水)から4月10日(土)まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

(C) Disney/Pixar

(左から)BE@RBRICK WALL・E 400%、1000%、BE@RBRICK EVE 400%、1000%/メディコム・トイ/各1万円+税(400%)、各5万8000円+税(1000%)/2021年9月発売・発送予定/映画『WALL・E』(邦題『ウォーリー』)のウォーリーとイヴをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年3月24日(水)から4月10日(土)まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2021

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Shaun 100% & 400%(左、中)1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左、中)、4万2000円+税(右)/2021年9月発売・発送予定/イギリスを代表するクレイアニメ『ひつじのショーン』のショーンをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年3月24日(水)から4月10日(土)まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

(C) FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 ペコちゃん 福 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/不二家/1万3800円+税(左、中)、4万2000円+税(右)/2021年4月発売予定/不二家のペコちゃんが和のベアブリックの招き猫に扮したアイテムの新作。今回は腹部に「福」の文字が書かれ、全身に花や蝶が描かれている。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて数量限定販売。1000%はメディコム・トイ直営店及びオンラインストア各店でも販売予定。いずれもなくなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター:(フリーダイヤル)0120-228-305(土・日・祝祭日除く平日10~18時)、メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ANCIENT EGYPT 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2021年4月発売予定/古代エジプト展の開催を記念したベアブリック、100%に続いて400%が登場。

2021年4月16日(金)より開催の古代エジプト展東京展会場内特設ショップで先行販売。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店でも後日発売予定。いずれも数量限定、なくなり次第終了。

(問)<展覧会会場>Bunkamura ザ・ミュージアム 〒150-8507 東京都渋谷区道玄坂2-24-1、展覧会に関して:(ハローダイヤル)050-5541-8600、グッズに関して・アートボックス:0120-101-876(平日10~18時)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

SPACE SHUTTLE BE@RBRICK LAUNCH Ver. 100% & 400%/メディコム・トイ/1万6000円+税/2021年4月発売予定/スペースシャトルの打ち上げシーンをデザインしたベアブリック。NASA(アメリカ航空宇宙局)の正式許諾を受け製作されている。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp/top)にて販売。

(問)セブンネットショッピング







(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

(C) Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Andy Warhol x JEAN-MICHEL BASQUIAT #2 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万5000円+税(左、中)、6万8000円+税(右)/2021年8月発売・発送予定/アーティストのアンディ・ウォーホルとジャン=ミシェル・バスキアのコラボ作品をプリントしたベアブリック、第2弾。背中にはウォーホルとバスキアのロゴ入り。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年3月24日(水)から4月10日(土)まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

(C) MMXXI Full Colour Black Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Flying Balloons Girl 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/1万2000円+税(左、中)、4万8000円+税(右)/2021年9月発売・発送予定/アーティストのBANKSY(バンクシー)の作品にインスパイアされたBRANDALISM(ブランダリズム)ブランドのベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年3月24日(水)から4月10日(土)まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

(C) Hiroki Tsukuda

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Hiroki Tsukuda 100% & 400% /メディコム・トイ/1万3000円+税/2021年4月発売予定/アーティスト佃弘樹の作品を用いたベアブリック。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋パルコの2G OSAKAにて発売。

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

A BATHING APE(R) 28TH ANNIVERSARY BE@RBRICK BAPE CAMO #1/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/各1800円+税/2021年4月発売予定/ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))28周年を記念したベアブリック。

メディコム・トイ直営店舗及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗 & WEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RRBICK atmos x WIND AND SEA 100% & 400%/販売元:TEXT TRADING CO., LTD、発売元:メディコム・トイ/1万2000円+税/2021年3月発売予定/スニーカーショップatmos(アトモス)とファッションブランドWIND AND SEA(ウィンダンシー)のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、全国のatmos店舗、WIND AND SEA取扱店舗にて発売。

(問)atmos Shinjuku:03-6457-8755(11~21時)、WIND AND SEA NAKAMEGURO:03-5708-5757

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MEDICOM TOY PLUS SILVER CHROME Ver. 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左、中)、5万8000円+税(右)/2021年4月発売予定/メディコム・トイの直営店MEDICOM TOY PLUSのロゴを配したベアブリックのメッキ版。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(C) HAJIME SORAYAMA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 2G 1000% /メディコム・トイ/6万8000円+税/2021年4月発売予定/メディコム・トイが運営に参加するスタジオ2Gのロゴをボディにディスプレイした記念モデルベアブリック。ライトアップユニットを搭載している。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売。



この記事ではベアブリックの100%・400%・1000%を小・中・大という形で配置してご覧いただいているが、その比率は実際のものとは異なっている。

今回紹介した「BE@RBRICK MEDICOM TOY PLUS SILVER CHROME」を実際に近い比率で配置すると、次の画像のようになる。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

ご覧の通り差が大きすぎて、100%は模様が判別できないし、1000%は面積を稼ぎすぎて記事が読みづらくなる。そのため本記事では小中大のイメージで画像を配置している。



<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。