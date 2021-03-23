春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。
監督・コーチ
■1軍-監督・コーチ
83原辰徳
77元木大介
88後藤孝志
87吉村禎章
89石井琢朗
75村田修一
81宮本和知
73桑田真澄
85杉内俊哉
79相川亮二
74村田善則
--ジョン・ターニー
■2軍-監督・コーチ
80阿部慎之助
78金杞泰
86古城茂幸
84松本哲也
71山口鉄也
82實松一成
72高橋信夫
--石森卓
■3軍-監督・コーチ
76二岡智宏
102片岡治大
103金城龍彦
101三澤興一
104青木高広
105加藤健
--穴吹育大
■巡回-コーチ
100山崎章弘
106会田有志
支配下選手
＜投手＞
11平内龍太
12ルビー・デラロサ
15エンジェル・サンチェス
17大竹寛
18菅野智之
19山崎伊織
20戸郷翔征
21井納翔一
23野上亮磨
26今村信貴
30鍵谷陽平
33太田龍
35桜井俊貴
41中川皓太
42Ｃ．Ｃ．メルセデス
45畠世周
47髙橋優貴
49チアゴ・ビエイラ
50戸根千明
53高梨雄平
56伊藤優輔
57高木京介
58山本一輝
59田中豊樹
62横川凱
63古川侑利
64大江竜聖
91井上温大
92沼田翔平
95堀岡隼人
＜捕手＞
22小林誠司
24大城卓三
27炭谷銀仁朗
38岸田行倫
67山瀬慎之助
69萩原哲
＜内野手＞
00湯浅大
0増田大輝
5中島宏之
6坂本勇人
10ジャスティン・スモーク
25岡本和真
29吉川尚輝
32廣岡大志
37若林晃弘
40中山礼都
48ゼラス・ウィーラー
52北村拓己
60菊田拡和
61増田陸
65松井義弥
66香月一也
68秋広優人
98エスタミー・ウレーニャ
＜外野手＞
2陽岱鋼
8丸佳浩
9亀井善行
13梶谷隆幸
31松原聖弥
36石川慎吾
39立岡宗一郎
43重信慎之介
44エリック・テームズ
51八百板卓丸
97伊藤海斗
育成選手
＜投手＞
003山川和大
011笠島尚樹
012平井快青
017奈良木陸
018木下幹也
019田中優大
020戸田懐生
029鍬原拓也
030山﨑友輔
032堀田賢慎
040谷岡竜平
046與那原大剛
051阿部剣友
054直江大輔
＜捕手＞
006坂本勇人
024前田研輝
027喜多隆介
＜内野手＞
001加藤廉
002平間隼人
007ホセ・デラクルーズ
021黒田響生
025岡本大翔
＜外野手＞
008加藤壮太
013フリアン・ティマ
055保科広一
099山下航汰
春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。