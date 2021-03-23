春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。









監督・コーチ



■1軍-監督・コーチ

83原辰徳

77元木大介

88後藤孝志

87吉村禎章

89石井琢朗

75村田修一

81宮本和知

73桑田真澄

85杉内俊哉

79相川亮二

74村田善則

--ジョン・ターニー



■2軍-監督・コーチ

80阿部慎之助

78金杞泰

86古城茂幸

84松本哲也

71山口鉄也

82實松一成

72高橋信夫

--石森卓



■3軍-監督・コーチ

76二岡智宏

102片岡治大

103金城龍彦

101三澤興一

104青木高広

105加藤健

--穴吹育大



■巡回-コーチ

100山崎章弘

106会田有志





支配下選手



＜投手＞

11平内龍太

12ルビー・デラロサ

15エンジェル・サンチェス

17大竹寛

18菅野智之

19山崎伊織

20戸郷翔征

21井納翔一

23野上亮磨

26今村信貴

30鍵谷陽平

33太田龍

35桜井俊貴

41中川皓太

42Ｃ．Ｃ．メルセデス

45畠世周

47髙橋優貴

49チアゴ・ビエイラ

50戸根千明

53高梨雄平

56伊藤優輔

57高木京介

58山本一輝

59田中豊樹

62横川凱

63古川侑利

64大江竜聖

91井上温大

92沼田翔平

95堀岡隼人





＜捕手＞

22小林誠司

24大城卓三

27炭谷銀仁朗

38岸田行倫

67山瀬慎之助

69萩原哲



＜内野手＞

00湯浅大

0増田大輝

5中島宏之

6坂本勇人

10ジャスティン・スモーク

25岡本和真

29吉川尚輝

32廣岡大志

37若林晃弘

40中山礼都

48ゼラス・ウィーラー

52北村拓己

60菊田拡和

61増田陸

65松井義弥

66香月一也

68秋広優人

98エスタミー・ウレーニャ



＜外野手＞

2陽岱鋼

8丸佳浩

9亀井善行

13梶谷隆幸

31松原聖弥

36石川慎吾

39立岡宗一郎

43重信慎之介

44エリック・テームズ

51八百板卓丸

97伊藤海斗





育成選手



＜投手＞

003山川和大

011笠島尚樹

012平井快青

017奈良木陸

018木下幹也

019田中優大

020戸田懐生

029鍬原拓也

030山﨑友輔

032堀田賢慎

040谷岡竜平

046與那原大剛

051阿部剣友

054直江大輔





＜捕手＞

006坂本勇人

024前田研輝

027喜多隆介



＜内野手＞

001加藤廉

002平間隼人

007ホセ・デラクルーズ

021黒田響生

025岡本大翔



＜外野手＞

008加藤壮太

013フリアン・ティマ

055保科広一

099山下航汰

