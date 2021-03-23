【2021年度版】中日ドラゴンズ、支配下選手・育成選手・監督・コーチング…

春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。









監督・コーチ

■1軍-監督・コーチ

92与田剛

83伊東勤

93アロンゾ・パウエル

73栗原健太

85村上隆行

74阿波野秀幸

84赤堀元之

80中村武志

88荒木雅博

89英智



■2軍-監督・コーチ

72仁村徹

90立石充男

71波留敏夫

87門倉健

86小笠原孝

81浅尾拓也

75武山真吾

76渡邉博幸

78工藤隆人



支配下選手

＜投手＞

11小笠原慎之介

12田島慎二

13橋本侑樹

14谷元圭介

16又吉克樹

17柳裕也

18梅津晃大

19髙橋宏斗

21岡田俊哉

22大野雄大

24福谷浩司

25佐藤優

28森博人

29山井大介

33祖父江大輔

34福敬登

36岡野祐一郎

38松葉貴大

40石川翔

41勝野昌慶

42ランディ・ロサリオ

43三ツ間卓也

46鈴木博志

47笠原祥太郎

50清水達也

53マルク

54藤嶋健人

59山本拓実

64福島章太

65加藤翼

67ジャリエル・ロドリゲス

69濱田達郎

97ライデル・マルティネス

98木下雄介





＜捕手＞

27大野奨太

35木下拓哉

44郡司裕也

52加藤匠馬

57アリエル・マルティネス

58石橋康太

68桂依央利



＜内野手＞

0髙松渡

1京田陽太

2石川昂弥

3高橋周平

5阿部寿樹

7根尾昂

32石垣雅海

37三ツ俣大樹

45土田龍空

48溝脇隼人

55福田永将

63堂上直倫

66ダヤン・ビシエド



＜外野手＞

4藤井淳志

6平田良介

8大島洋平

9福留孝介

23遠藤一星

26井領雅貴

30三好大倫

31渡辺勝

49伊藤康祐

51滝野要

56武田健吾

60岡林勇希

99マイク・ガーバー



育成選手

＜投手＞

201竹内龍臣

202近藤廉

203上田洸太朗

204丸山泰資

206松木平優太

207松田亘哲

208垣越建伸





＜捕手＞

209山下斐紹



＜内野手＞

205石岡諒太

210ルーク・ワカマツ

