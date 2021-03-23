【2021年度版】中日ドラゴンズ、支配下選手・育成選手・監督・コーチング…

春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。
監督・コーチ
■1軍-監督・コーチ
92与田剛
83伊東勤
93アロンゾ・パウエル
73栗原健太
85村上隆行
74阿波野秀幸
84赤堀元之
80中村武志
88荒木雅博
89英智
■2軍-監督・コーチ
72仁村徹
90立石充男
71波留敏夫
87門倉健
86小笠原孝
81浅尾拓也
75武山真吾
76渡邉博幸
78工藤隆人
支配下選手
＜投手＞
11小笠原慎之介
12田島慎二
13橋本侑樹
14谷元圭介
16又吉克樹
17柳裕也
18梅津晃大
19髙橋宏斗
21岡田俊哉
22大野雄大
24福谷浩司
25佐藤優
28森博人
29山井大介
33祖父江大輔
34福敬登
36岡野祐一郎
38松葉貴大
40石川翔
41勝野昌慶
42ランディ・ロサリオ
43三ツ間卓也
46鈴木博志
47笠原祥太郎
50清水達也
53マルク
54藤嶋健人
59山本拓実
64福島章太
65加藤翼
67ジャリエル・ロドリゲス
69濱田達郎
97ライデル・マルティネス
98木下雄介
＜捕手＞
27大野奨太
35木下拓哉
44郡司裕也
52加藤匠馬
57アリエル・マルティネス
58石橋康太
68桂依央利
＜内野手＞
0髙松渡
1京田陽太
2石川昂弥
3高橋周平
5阿部寿樹
7根尾昂
32石垣雅海
37三ツ俣大樹
45土田龍空
48溝脇隼人
55福田永将
63堂上直倫
66ダヤン・ビシエド
＜外野手＞
4藤井淳志
6平田良介
8大島洋平
9福留孝介
23遠藤一星
26井領雅貴
30三好大倫
31渡辺勝
49伊藤康祐
51滝野要
56武田健吾
60岡林勇希
99マイク・ガーバー
育成選手
＜投手＞
201竹内龍臣
202近藤廉
203上田洸太朗
204丸山泰資
206松木平優太
207松田亘哲
208垣越建伸
＜捕手＞
209山下斐紹
＜内野手＞
205石岡諒太
210ルーク・ワカマツ
春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。