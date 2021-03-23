【2021年度版】東京ヤクルトスワローズ、支配下選手・育成選手・監督・コ…

春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。
監督・コーチ
■1軍-監督・コーチ
22高津臣吾
76宮出隆自
89伊藤智仁
98石井弘寿
74杉村繁
82松元ユウイチ
75森岡良介
73福地寿樹
83衣笠篤史
■2軍-監督・コーチ
88池山隆寛
77尾花高夫
72小野寺力
84松岡健一
78大松尚逸
85畠山和洋
80緒方耕一
81佐藤真一
87福川将和
95土橋勝征
92山本哲哉
支配下選手
＜投手＞
11奥川恭伸
12石山泰稚
14高梨裕稔
15リック・バンデンハーク
16原樹理
17清水昇
18寺島成輝
19石川雅規
20木澤尚文
21山野太一
24星知弥
26坂本光士郎
28吉田大喜
29小川泰弘
34田口麗斗
35杉山晃基
37スコット・マクガフ
38梅野雄吾
40市川悠太
43アルバート・スアレス
44大西広樹
47高橋奎二
48金久保優斗
52近藤弘樹
53長谷川宙輝
54サイスニード
56鈴木裕太
61久保拓眞
62歳内宏明
63中尾輝
64大下佑馬
67嘉手苅浩太
68宮台康平
69今野龍太
99蔵本治孝
＜捕手＞
2中村悠平
30西田明央
32松本直樹
33内山壮真
45嶋基宏
57古賀優大
59大村孟
＜内野手＞
00奥村展征
1山田哲人
3西浦直亨
5川端慎吾
6元山飛優
7内川聖一
10荒木貴裕
13ホセ・オスナ
39宮本丈
46太田賢吾
55村上宗隆
58長岡秀樹
60武岡龍世
65松本友
66吉田大成
＜外野手＞
0並木秀尊
8中山翔太
9塩見泰隆
23青木宣親
25ドミンゴ・サンタナ
31山崎晃大朗
41雄平
42坂口智隆
49渡邉大樹
51濱田太貴
育成選手
＜投手＞
014小澤怜史
017丸山翔大
019下慎之介
＜捕手＞
022松井聖
025内山太嗣
＜内野手＞
023赤羽由紘
春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。