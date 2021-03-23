【2021年度版】東京ヤクルトスワローズ、支配下選手・育成選手・監督・コ…

春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。









監督・コーチ



■1軍-監督・コーチ

22高津臣吾

76宮出隆自

89伊藤智仁

98石井弘寿

74杉村繁

82松元ユウイチ

75森岡良介

73福地寿樹

83衣笠篤史



■2軍-監督・コーチ

88池山隆寛

77尾花高夫

72小野寺力

84松岡健一

78大松尚逸

85畠山和洋

80緒方耕一

81佐藤真一

87福川将和

95土橋勝征

92山本哲哉





支配下選手

＜投手＞

11奥川恭伸

12石山泰稚

14高梨裕稔

15リック・バンデンハーク

16原樹理

17清水昇

18寺島成輝

19石川雅規

20木澤尚文

21山野太一

24星知弥

26坂本光士郎

28吉田大喜

29小川泰弘

34田口麗斗

35杉山晃基

37スコット・マクガフ

38梅野雄吾

40市川悠太

43アルバート・スアレス

44大西広樹

47高橋奎二

48金久保優斗

52近藤弘樹

53長谷川宙輝

54サイスニード

56鈴木裕太

61久保拓眞

62歳内宏明

63中尾輝

64大下佑馬

67嘉手苅浩太

68宮台康平

69今野龍太

99蔵本治孝





＜捕手＞

2中村悠平

30西田明央

32松本直樹

33内山壮真

45嶋基宏

57古賀優大

59大村孟



＜内野手＞

00奥村展征

1山田哲人

3西浦直亨

5川端慎吾

6元山飛優

7内川聖一

10荒木貴裕

13ホセ・オスナ

39宮本丈

46太田賢吾

55村上宗隆

58長岡秀樹

60武岡龍世

65松本友

66吉田大成



＜外野手＞

0並木秀尊

8中山翔太

9塩見泰隆

23青木宣親

25ドミンゴ・サンタナ

31山崎晃大朗

41雄平

42坂口智隆

49渡邉大樹

51濱田太貴





育成選手

＜投手＞

014小澤怜史

017丸山翔大

019下慎之介





＜捕手＞

022松井聖

025内山太嗣



＜内野手＞

023赤羽由紘

