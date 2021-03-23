【2021年度版】千葉ロッテマリーンズ、支配下選手・育成選手・監督・コー…

春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。
監督・コーチ
■1軍-監督・コーチ
6井口資仁
77今岡真訪
86森脇浩司
71吉井理人
89川越英隆
84清水将海
96河野亮
81伊志嶺翔大
80大塚明
72的場直樹
97菊地大祐
■2軍-監督・コーチ
88鳥越裕介
70福浦和也
82小野晋吾
78大隣憲司
73金澤岳
87根元俊一
83諸積兼司
75堀幸一
74小坂誠
85大谷智久
98根本淳平
支配下選手
＜投手＞
11佐々木千隼
12石川歩
15美馬学
16種市篤暉
17佐々木朗希
18二木康太
19唐川侑己
20東條大樹
24東妻勇輔
27山本大貴
28松永昂大
29西野勇士
30石崎剛
33南昌輝
34土肥星也
35鈴木昭汰
36有吉優樹
37小野郁
41成田翔
42フランク・ハーマン
43小島和哉
46岩下大輝
47田中靖洋
48中村稔弥
49本前郁也
52益田直也
56中森俊介
58河村説人
60横山陸人
62永野将司
64大嶺祐太
65古谷拓郎
69土居豪人
76ホセ・フローレス
＜捕手＞
22田村龍弘
32佐藤都志也
39吉田裕太
45宗接唯人
53江村直也
99柿沼友哉
＜内野手＞
00鳥谷敬
4藤岡裕大
5安田尚憲
8中村奨吾
13平沢大河
23三木亮
40福田光輝
44井上晴哉
50松田進
54ブランドン・レアード
57小川龍成
67茶谷健太
68西巻賢二
＜外野手＞
0荻野貴司
1清田育宏
2藤原恭大
3角中勝也
7福田秀平
10加藤翔平
25岡大海
31菅野剛士
38髙部瑛斗
51山口航輝
59西川僚祐
63和田康士朗
79レオネス・マーティン
育成選手
＜投手＞
121小沼健太
123森遼大朗
126原嵩
128ホセ・アコスタ
129佐藤奨真
＜捕手＞
122谷川唯人
125植田将太
＜内野手＞
127髙濱卓也
＜外野手＞
124山本大斗
130サンディ・サントス
春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。