【2021年度版】千葉ロッテマリーンズ、支配下選手・育成選手・監督・コー…

春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。









監督・コーチ

■1軍-監督・コーチ

6井口資仁

77今岡真訪

86森脇浩司

71吉井理人

89川越英隆

84清水将海

96河野亮

81伊志嶺翔大

80大塚明

72的場直樹

97菊地大祐



■2軍-監督・コーチ

88鳥越裕介

70福浦和也

82小野晋吾

78大隣憲司

73金澤岳

87根元俊一

83諸積兼司

75堀幸一

74小坂誠

85大谷智久

98根本淳平



支配下選手

＜投手＞

11佐々木千隼

12石川歩

15美馬学

16種市篤暉

17佐々木朗希

18二木康太

19唐川侑己

20東條大樹

24東妻勇輔

27山本大貴

28松永昂大

29西野勇士

30石崎剛

33南昌輝

34土肥星也

35鈴木昭汰

36有吉優樹

37小野郁

41成田翔

42フランク・ハーマン

43小島和哉

46岩下大輝

47田中靖洋

48中村稔弥

49本前郁也

52益田直也

56中森俊介

58河村説人

60横山陸人

62永野将司

64大嶺祐太

65古谷拓郎

69土居豪人

76ホセ・フローレス





＜捕手＞

22田村龍弘

32佐藤都志也

39吉田裕太

45宗接唯人

53江村直也

99柿沼友哉



＜内野手＞

00鳥谷敬

4藤岡裕大

5安田尚憲

8中村奨吾

13平沢大河

23三木亮

40福田光輝

44井上晴哉

50松田進

54ブランドン・レアード

57小川龍成

67茶谷健太

68西巻賢二



＜外野手＞

0荻野貴司

1清田育宏

2藤原恭大

3角中勝也

7福田秀平

10加藤翔平

25岡大海

31菅野剛士

38髙部瑛斗

51山口航輝

59西川僚祐

63和田康士朗

79レオネス・マーティン



育成選手

＜投手＞

121小沼健太

123森遼大朗

126原嵩

128ホセ・アコスタ

129佐藤奨真





＜捕手＞

122谷川唯人

125植田将太



＜内野手＞

127髙濱卓也



＜外野手＞

124山本大斗

130サンディ・サントス

