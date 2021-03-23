【2021年度版】東北楽天ゴールデンイーグルス、支配下選手・育成選手・監…

春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。
監督・コーチ
■1軍-監督・コーチ
99石井一久
89真喜志康永
81金森栄治
74渡辺直人
96鉄平
80石井貴
75小山伸一郎
90光山英和
95奈良原浩
76岡田幸文
■2軍-監督・コーチ
88三木肇
93後藤武敏
98今江敏晃
91久保裕也
92館山昌平
82星孝典
86塩川達也
85牧田明久
94垣内哲也
83永井怜
73野村克則
87酒井忠晴
支配下選手
＜投手＞
1松井裕樹
11岸孝之
13森原康平
14則本昂大
16涌井秀章
17塩見貴洋
18田中将大
19藤平尚真
20安樂智大
21早川隆久
22牧田和久
23弓削隼人
28酒居知史
29高田孝一
31福井優也
32アラン・ブセニッツ
39引地秀一郎
40内間拓馬
41釜田佳直
43宋家豪
45渡邊佑樹
47藤井聖
49福森耀真
52津留﨑大成
53髙田萌生
56鈴木翔天
57瀧中瞭太
58辛島航
59菅原秀
60石橋良太
61佐藤智輝
62西口直人
64福山博之
68寺岡寛治
69内星龍
71アダム・コンリー
72池田駿
＜捕手＞
2太田光
44足立祐一
55田中貴也
65堀内謙伍
67下妻貴寛
70石原彪
78水上桂
＜内野手＞
0小深田大翔
3浅村栄斗
5茂木栄五郎
6藤田一也
7鈴木大地
9ブランドン・ディクソン
24黒川史陽
30横尾俊建
33銀次
34山﨑剛
36内田靖人
48渡邊佳明
63入江大樹
66村林一輝
＜外野手＞
4オコエ瑠偉
8辰己涼介
12ルスネイ・カスティーヨ
25田中和基
27岡島豪郎
35島内宏明
38岩見雅紀
46下水流昂
50武藤敦貴
51小郷裕哉
54和田恋
育成選手
＜投手＞
016森雄大
017王彦程
135清宮虎多朗
136則本佳樹
138小峯新陸
152石田駿
＜捕手＞
137江川侑斗
＜内野手＞
008吉持亮汰
140山﨑真彰
141澤野聖悠
春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。