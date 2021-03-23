【2021年度版】東北楽天ゴールデンイーグルス、支配下選手・育成選手・監…

春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。









監督・コーチ

■1軍-監督・コーチ

99石井一久

89真喜志康永

81金森栄治

74渡辺直人

96鉄平

80石井貴

75小山伸一郎

90光山英和

95奈良原浩

76岡田幸文



■2軍-監督・コーチ

88三木肇

93後藤武敏

98今江敏晃

91久保裕也

92館山昌平

82星孝典

86塩川達也

85牧田明久

94垣内哲也

83永井怜

73野村克則

87酒井忠晴



支配下選手

＜投手＞

1松井裕樹

11岸孝之

13森原康平

14則本昂大

16涌井秀章

17塩見貴洋

18田中将大

19藤平尚真

20安樂智大

21早川隆久

22牧田和久

23弓削隼人

28酒居知史

29高田孝一

31福井優也

32アラン・ブセニッツ

39引地秀一郎

40内間拓馬

41釜田佳直

43宋家豪

45渡邊佑樹

47藤井聖

49福森耀真

52津留﨑大成

53髙田萌生

56鈴木翔天

57瀧中瞭太

58辛島航

59菅原秀

60石橋良太

61佐藤智輝

62西口直人

64福山博之

68寺岡寛治

69内星龍

71アダム・コンリー

72池田駿





＜捕手＞

2太田光

44足立祐一

55田中貴也

65堀内謙伍

67下妻貴寛

70石原彪

78水上桂



＜内野手＞

0小深田大翔

3浅村栄斗

5茂木栄五郎

6藤田一也

7鈴木大地

9ブランドン・ディクソン

24黒川史陽

30横尾俊建

33銀次

34山﨑剛

36内田靖人

48渡邊佳明

63入江大樹

66村林一輝



＜外野手＞

4オコエ瑠偉

8辰己涼介

12ルスネイ・カスティーヨ

25田中和基

27岡島豪郎

35島内宏明

38岩見雅紀

46下水流昂

50武藤敦貴

51小郷裕哉

54和田恋



育成選手

＜投手＞

016森雄大

017王彦程

135清宮虎多朗

136則本佳樹

138小峯新陸

152石田駿





＜捕手＞

137江川侑斗



＜内野手＞

008吉持亮汰

140山﨑真彰

141澤野聖悠

