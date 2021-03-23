【2021年度版】北海道日本ハムファイターズ、支配下選手・育成選手・監督…

春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。









監督・コーチ

■1軍-監督・コーチ

80栗山英樹

81小笠原道大

85荒木大輔

89武田勝

84厚澤和幸

88金子誠

78高橋信二

77小田智之

22鶴岡慎也

71飯山裕志

87上田佳範



■ファーム-監督・コーチ

72原田豊

92木田優夫

82加藤武治

83島崎毅

90渡辺浩司

74矢野謙次

75山中潔

79城石憲之

76紺田敏正



支配下選手

＜投手＞

1斎藤佑樹

13生田目翼

14加藤貴之

15上沢直之

17伊藤大海

18吉田輝星

19金子弌大

20上原健太

25宮西尚生

28河野竜生

29井口和朋

31村田透

33立野和明

34堀瑞輝

35西村天裕

36ドリュー・バーヘイゲン

37柿木蓮

39秋吉亮

40福田俊

41ブライアン・ロドリゲス

43長谷川凌汰

44ロビー・アーリン

46田中瑛斗

47鈴木健矢

49公文克彦

51石川直也

52池田隆英

54玉井大翔

57杉浦稔大

59根本悠楓

62望月大希

63北浦竜次





＜捕手＞

10清水優心

22鶴岡慎也

27古川裕大

30宇佐見真吾

60郡拓也

64田宮裕涼

65梅林優貴

68石川亮



＜内野手＞

2杉谷拳士

6中田翔

9中島卓也

21清宮幸太郎

23渡邉諒

24野村佑希

32谷内亮太

38石井一成

45平沼翔太

48上野響平

53ロニー・ロドリゲス

55難波侑平

56細川凌平

70今井順之助

91髙濱祐仁

93樋口龍之介



＜外野手＞

3王柏融

4谷口雄也

5大田泰示

7西川遥輝

8近藤健介

12松本剛

26淺間大基

50五十幡亮汰

61今川優馬

66万波中正

67片岡奨人



育成選手

＜投手＞

114松本遼大

115齊藤伸治

148高山優希

150鈴木遼太郎





＜外野手＞

111宮田輝星

144海老原一佳

161姫野優也

