【2021年度版】北海道日本ハムファイターズ、支配下選手・育成選手・監督…

春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。
監督・コーチ
■1軍-監督・コーチ
80栗山英樹
81小笠原道大
85荒木大輔
89武田勝
84厚澤和幸
88金子誠
78高橋信二
77小田智之
22鶴岡慎也
71飯山裕志
87上田佳範
■ファーム-監督・コーチ
72原田豊
92木田優夫
82加藤武治
83島崎毅
90渡辺浩司
74矢野謙次
75山中潔
79城石憲之
76紺田敏正
支配下選手
＜投手＞
1斎藤佑樹
13生田目翼
14加藤貴之
15上沢直之
17伊藤大海
18吉田輝星
19金子弌大
20上原健太
25宮西尚生
28河野竜生
29井口和朋
31村田透
33立野和明
34堀瑞輝
35西村天裕
36ドリュー・バーヘイゲン
37柿木蓮
39秋吉亮
40福田俊
41ブライアン・ロドリゲス
43長谷川凌汰
44ロビー・アーリン
46田中瑛斗
47鈴木健矢
49公文克彦
51石川直也
52池田隆英
54玉井大翔
57杉浦稔大
59根本悠楓
62望月大希
63北浦竜次
＜捕手＞
10清水優心
22鶴岡慎也
27古川裕大
30宇佐見真吾
60郡拓也
64田宮裕涼
65梅林優貴
68石川亮
＜内野手＞
2杉谷拳士
6中田翔
9中島卓也
21清宮幸太郎
23渡邉諒
24野村佑希
32谷内亮太
38石井一成
45平沼翔太
48上野響平
53ロニー・ロドリゲス
55難波侑平
56細川凌平
70今井順之助
91髙濱祐仁
93樋口龍之介
＜外野手＞
3王柏融
4谷口雄也
5大田泰示
7西川遥輝
8近藤健介
12松本剛
26淺間大基
50五十幡亮汰
61今川優馬
66万波中正
67片岡奨人
育成選手
＜投手＞
114松本遼大
115齊藤伸治
148高山優希
150鈴木遼太郎
＜外野手＞
111宮田輝星
144海老原一佳
161姫野優也
春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。