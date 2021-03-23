【2021年度版】オリックス・バファローズ、支配下選手・育成選手・監督・…

春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。









監督・コーチ

■監督・コーチ

78中嶋聡

89小林宏

88水本勝己

--中垣征一郎



83小谷野栄一

90別府修作

73高山郁夫

26能見篤史

71岸田護

82入来祐作

77梵英心

79辻竜太郎

70松井佑介

80小島脩平

76風岡尚幸

85高口隆行

81田口壮

75佐竹学

87齋藤俊雄

74山崎勝己

72平井正史

86由田慎太郎

84鈴木昂平

91飯田大祐

--酒井勉





支配下選手

＜投手＞

11山﨑福也

12山下舜平大

13宮城大弥

14吉田一将

15荒西祐大

16平野佳寿

17増井浩俊

18山本由伸

19山岡泰輔

21竹安大知

22村西良太

26能見篤史

28富山凌雅

29田嶋大樹

30Ｋ－鈴木

32ブランドン・ディクソン

35比嘉幹貴

37中川颯

39飯田優也

43前佑囲斗

45阿部翔太

46本田仁海

47海田智行

48齋藤綱記

49澤田圭佑

52タイラー・ヒギンス

54黒木優太

57山田修義

58金田和之

61榊原翼

63山﨑颯一郎

65漆原大晟

66吉田凌

68鈴木優

95神戸文也

98張奕





＜捕手＞

2若月健矢

23伏見寅威

33松井雅人

44頓宮裕真

62中川拓真



＜内野手＞

0勝俣翔貴

3安達了一

4福田周平

5西野真弘

9大城滉二

24紅林弘太郎

31太田椋

36山足達也

40大下誠一郎

53宜保翔

64廣澤伸哉

67中川圭太



＜外野手＞

1スティーブン・モヤ

6宗佑磨

8後藤駿太

10アダム・ジョーンズ

25西村凌

27元謙太

34吉田正尚

38来田涼斗

41佐野皓大

50小田裕也

55Ｔ－岡田

60佐野如一

69ステフェン・ロメロ

99杉本裕太郎



育成選手

＜投手＞

001佐藤一磨

002谷岡楓太

003中田惟斗

008松山真之

011川瀬堅斗

012辻垣高良

013宇田川優希

124近藤大亮

128東晃平





＜捕手＞

005鶴見凌也

014釣寿生

123稲富宏樹

130フェリペ



＜内野手＞

016古長拓

120岡﨑大輔



＜外野手＞

004平野大和

007佐藤優悟

125西浦颯大

127田城飛翔

