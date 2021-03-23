【2021年度版】オリックス・バファローズ、支配下選手・育成選手・監督・…

春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。
監督・コーチ
■監督・コーチ
78中嶋聡
89小林宏
88水本勝己
--中垣征一郎
83小谷野栄一
90別府修作
73高山郁夫
26能見篤史
71岸田護
82入来祐作
77梵英心
79辻竜太郎
70松井佑介
80小島脩平
76風岡尚幸
85高口隆行
81田口壮
75佐竹学
87齋藤俊雄
74山崎勝己
72平井正史
86由田慎太郎
84鈴木昂平
91飯田大祐
--酒井勉
支配下選手
＜投手＞
11山﨑福也
12山下舜平大
13宮城大弥
14吉田一将
15荒西祐大
16平野佳寿
17増井浩俊
18山本由伸
19山岡泰輔
21竹安大知
22村西良太
26能見篤史
28富山凌雅
29田嶋大樹
30Ｋ－鈴木
32ブランドン・ディクソン
35比嘉幹貴
37中川颯
39飯田優也
43前佑囲斗
45阿部翔太
46本田仁海
47海田智行
48齋藤綱記
49澤田圭佑
52タイラー・ヒギンス
54黒木優太
57山田修義
58金田和之
61榊原翼
63山﨑颯一郎
65漆原大晟
66吉田凌
68鈴木優
95神戸文也
98張奕
＜捕手＞
2若月健矢
23伏見寅威
33松井雅人
44頓宮裕真
62中川拓真
＜内野手＞
0勝俣翔貴
3安達了一
4福田周平
5西野真弘
9大城滉二
24紅林弘太郎
31太田椋
36山足達也
40大下誠一郎
53宜保翔
64廣澤伸哉
67中川圭太
＜外野手＞
1スティーブン・モヤ
6宗佑磨
8後藤駿太
10アダム・ジョーンズ
25西村凌
27元謙太
34吉田正尚
38来田涼斗
41佐野皓大
50小田裕也
55Ｔ－岡田
60佐野如一
69ステフェン・ロメロ
99杉本裕太郎
育成選手
＜投手＞
001佐藤一磨
002谷岡楓太
003中田惟斗
008松山真之
011川瀬堅斗
012辻垣高良
013宇田川優希
124近藤大亮
128東晃平
＜捕手＞
005鶴見凌也
014釣寿生
123稲富宏樹
130フェリペ
＜内野手＞
016古長拓
120岡﨑大輔
＜外野手＞
004平野大和
007佐藤優悟
125西浦颯大
127田城飛翔
春季キャンプ、オープン戦を経て、いよいよ26日に開幕を迎えるプロ野球。昨季は新型コロナウイルスの感染拡大で開幕が延期、120試合制となるなど大きな影響を受けた。今季は、現状で観客動員数に制限はあるものの、従来通り3月に開幕、143試合制のシーズンが行われる。開幕に先立って、各チームの構成をおさらいしておこう（在籍者、背番号は3月23日時点）。