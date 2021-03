ちばてつやや森川ジョージら110組のマンガ家が参加したリレー連載「MANGA Day to Day」が上下巻で書籍化され、3月25日に講談社から発売される。

「MANGA Day to Day」は2020年4月の緊急事態宣言発令を受け、「この“日常が変化した瞬間”を忘れずに前へ進むため、作家と出版社にできることをしよう」という思いから生まれた企画。新型コロナウイルスの影響下における日々を舞台にした短編マンガが、講談社のWebマンガサービス・コミックDAYSおよび「MANGA Day to Day」の公式Twitterで連載されてきた。また小説家たちがショートストーリーをつなぐ「Day to Day」も講談社の文芸ニュースサイト・TREEにて連載。それに続き、 児童文学作家から大人向けの小説家までの掌編小説を夏休みの子供たちに向けて連載する「Story for you」も展開された。

「MANGA Day to Day」と併せて、「Day to Day」「Story for you」の単行本も3月25日に刊行。「Day to Day」と「MANGA Day to Day」の内容をまとめた「愛蔵版Day to Day」も用意される。なお3つの企画に参加した計262人の作家からの同意を得て、各書籍の印税相当額1030万円は日本赤十字社へ寄付される予定だ。

「MANGA Day to Day」

愛内あいる、青木U平、あずまよしお、麻生みこと、雨隠ギド、あやめゴン太、蟻子、安堂ミキオ、安野モヨコ、石川聖、意志強ナツ子、泉光、板垣巴留、井上とさず、今井ユウ、岩村月子、海野つなみ、絵津鼓、大瑛ユキオ、大町テラス、丘上あい、岡田淳司、小川悦司、加曽利りあら、嘉村田逸名、カメノヒロ弥、カラスヤサトシ、北道正幸、木下いたる、窪田航、熊倉隆敏、久米田康治、黒田硫黄、桑原太矩、こざき亜衣、コナリミサト、さおとめあげは、坂井恵理、白梅ナズナ、白乃雪、しろまんた、慎結、すえのぶけいこ、スズキスズヒロ、鈴ノ木ユウ、関口かんこ、芹沢直樹、太陽まりい、高杉桂、高橋愛、田中相、田中圭一、田中基、チッチママ、ちばてつや、ツジトモ、土田えり、筒井いつき、手名町紗帆、豊田徹也、永田狐子、ナタでココ、なつみん、ナナトエリ/亀山聡、なもり、二階堂幸、西川丸、西炯子、西園フミコ、のまり、晴智、ひうらさとる、東村アキコ、ひな姫、日生マユ、姫野ユウマ、弘兼憲史、藤緒あい、藤村緋二、冬川智子、町子、松本ひで吉、真夏日ずる、三ヶ嶋犬太朗、みずしな孝之、皆本形介、みもり、むこうやまあつし、村田ひろゆき、めごちも、茂木清香、百井一途、森川ジョージ、森もり子/トミムラコタ、櫓刃鉄火、柳内大樹、矢部太郎、山下和美、山田金鉄、山田デイジー、山田ヒツジ、大和アカ、ゆうきまさみ、ゆうち巳くみ、ゆづか正成、柚摩サトル、よしもとよしとも、ろびこ、和夏弘雨