『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』から宮下愛がやってきた♪

グッドスマイルカンパニーのお手軽フィギュアシリーズ「POP UP PARADE」の新ラインナップにTVアニメ『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』に登場する「宮下愛」が登場! 2021年3月23日(火)から予約が開始される。



『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』から宮下愛が「POP UP PARADE」シリーズになって登場する。



「POP UP PARADE」シリーズは、思わず手に取ってしまうお手頃価格、全高17~18cmの飾りやすいサイズ、予約から約4カ月後にスピーディにお届けなどフィギュアファンにやさしいカタチを追求した新フィギュアシリーズだ。



この度登場するのは「虹色Passions!」の爽やかな衣装に身を包んで笑顔たっぷりの宮下愛。

明るくウィンクをした表情が楽しい気持ちにしてくれる。

価格は3900円(税込)、商品サイズは約160mm。

グッドスマイルオンラインショップ購入特典として、「宮下愛」のポストカードが付属する。



「宮下愛」をお手元に迎えて、明るく元気な笑顔に癒やされよう!



☆宮下愛の後ろ姿やポストカードを見る(写真6点)>>>



(C) 2020 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会