GARNET CROW、解散を発表したツアー「livescope 2013」映像作品リリース

GARNET CROWが解散発表を行ったライブ映像『GARNET CROW livescope 2013 ~Terminus~』が、2021年3月24日にBlu-rayとしてリリースされる。



2013年に惜しまれつつ解散を発表。解散後も多くのファンに惜しまれ、現在もフォロワーも後を絶たないGARNET CROW。今回リリースされる映像作品は、GARNET CROW最後のオリジナルアルバム『Terminus』リリース後のアルバムツアーを収録したもの。また、特典DISC「Making of livescope 2013」には、ライブ終了後にボーカルの中村由利から語られた解散発表MCを初収録。ファンの悲鳴と溜息が交差する中、感謝の言葉と共にGARNET CROWとして、全てのことを出しきったと語られるMCの他、ツアーの裏側を追った貴重なドキュメント映像も収録される。



<リリース情報>



GARNET CROW

映像作品『GARNET CROW livescope 2013 ~Terminus~』



発売日:2021年3月24日(水)

形態:1形態のみ(Blu-ray+特典DISC)

価格:7500円(税抜)



ライブ本編126分

特典DISC ※約16分



*特典DISC ※Blu-ray

Bonus video「Making of livescope 2013」

解散発表シーンを含む「GARNET CROW livescope 2013 ~Terminus~」ステージ裏の映像を収録

*44P ブックレット付

*初回生産分のみ封入特典:10th AL「Terminus」復刻版ミニポスター封入



=ライブ収録曲=

1. Nostalgia

2. 風とRAINBOW

3. アオゾラ カナタ

4. trade

5. かくれんぼ

6. Mysterious Eyes

7. Auld Lang Syne 〜 蛍の光

8. over blow

9. Maizy

10. Over Drive

11. この手を伸ばせば

12. 花は咲いて ただ揺れて

13. ON THE WAY

14. 一緒に暮らそう

15. 海をゆく獅子

16. 英雄

17. closer

18. live

19. ロンリーナイト

20. P.S GIRL

21. Smiley Nation

22. Life goes on!



Encore

23. 恋することしか出来ないみたいに

24. 雨上がりのBlue

25. Fall in Life ~Hallelujah~



GARNET CROW 20th Anniversary WEBSITE:https://garnetcrow.com/20th/