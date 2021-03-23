FAITH、2ndアルバム発売に伴うツアー開催＆ファイナルは恵比寿リキッドルーム

グローバルポップバンドFAITHが、2021年4月28日に2ndアルバム『Sweet Error』をリリースする。



先日、ドラムのルカ メランソンの体調面による脱退がアナウンスされたのに伴い、制作上の都合によりリリース延期となっていたFAITH。今作は、自分自身との心の向き合い方を軸に、人生の迷いや選択は悪いことじゃないということ、そしてそんな自分を丸ごと愛せるように、というコンセプトで全ての楽曲が制作。Vo.Akariも以前「どんなことがあっても、自分の大事な人生として、今の自分を作っている一部として愛せるように」と同作についてコメントしている。また、アルバムの発表にあわせて、先行配信中の新曲「Stand Up and Scream It」のリリックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルで公開されている。



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さらに、2021年6月12日には地元・長野公演を皮切りに、東名阪を含む全国4都市でリリースツアーを開催す。ツアーファイナルは、2021年7月3日の恵比寿リキッドルームでの公演となる。





＜リリース情報＞



FAITH

2nd Full Album『Sweet Error』



発売日：2021年4月28日（水）

＝収録内容＝

1. 21 Vibes

2. Stand Up and Scream It

3. Deep in the Heart

4. I Spy

5. 19 （CELSIOR COUPE Remix）

6. Headphones

7. Miles

8. Soul

9. Irony

10. Last Will

11. Headphones （Acoustic Version）



・初回生産分封入特典

2020.10.16開催 FAITH Special Online Show ”Pre-independence Diary” at 代官山UNIT 本編フル映像視聴QRコード



＜ツアー情報＞



「FAITH 2nd Full Album ”Sweet Error” Release Tour 2021 〜Errored ERA〜」



＝公演日程＝

2021年6月2日（土） ⻑野 CLUB JUNK BOX

2021年6月26日（土） 梅田 CLUB QUATTRO

2021年6月27日（日） 名古屋 CLUB QUATTRO

2021年7月3日（土） 東京 LIQUIDROOM ＊別途配信あり。配信詳細は後日発表



オフィシャルチケット最速先行情報

2021年3月23日（火）21:00〜4月4日（日）23:59

URL：https://eplus.jp/faith/



Ofiicial Website：http://www.office-augusta.com/faith/