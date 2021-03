『SB69‼︎STARS‼︎』最終回 音楽の力でピンチを乗り越えろ！

2021年1月7日から東京MXほかで毎週木曜日放送中のアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』、その第12話の先行カット&あらすじが到着した。



『SHOW BY ROCK!!STARS!!』はサンリオ初のゲーム・アニメファン向け、音楽&バンドがテーマのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』シリーズの作品。

アニメ『SHOW BY ROCK!!』『SHOW BY ROCK!!#』『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』に登場したキャラクターが一堂に会するオールスター作品だ。



ついに最終回となる第12話は、3月25日(木)深夜から順次配信・放送予定。先行カット&あらすじはこちら!



<第12話 「アノカナタリウム」>



『MIDICITYワールド・ワイド・ラブロックFestival』開催! MIDICITYは大盛り上がり‼︎ 出場するバント達は自分たちの今ある力を出し切ってやろうと皆、思いっきり張り切っている。

そんな中、かねてから不穏な動きをしていた怪しいあいつが動き出し……。フェスは騒然となる。

はたして皆は音楽の力でこのピンチを乗り越えることが出来るのか?



>>>『SHOW BY ROCK!!STARS!!』第12話先行カットを全て見る(写真5点)



(C)2012, 2020 SANRIO CO., LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M