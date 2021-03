Perfume 番組卒業で最後の言葉「私たちの青春のすべてです」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。この日をもって13年間出演した同番組を卒業するということで、それぞれが思いを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」3月22日(月)放送分)あ~ちゃん:さあ、2008年よりスタートしたこの「Perfume LOCKS!」は、今夜が最後となります。のっち:はい……!かしゆか:いやぁ、最後が来るなんてね~。あ~ちゃん:ねぇ~。のっち:じゃあ、1人ずつ13年間の研究結果(番組への思い)を発表していきましょう!かしゆか:13年!?あ~ちゃん:だって、小学校2回卒業してんだよ、すごくない?かしゆか:そうだね(笑)。新しい換算だね!かしゆか:13年の間に、自分の気持ちをしゃべることで自分が気づくこともあったし、顔が見えないからこそお互い素直に話し合える……そういう場所でもあったなっていうのをすごく感じています。ライブでもたくさんの人に会えるけど、1対1でしゃべることはできなくて……でも、ここでは書き込みをもらうことで1対1で向き合えました。自分の悩みも素直に言えたりとか、葛藤とか……テレビとか雑誌とかライブでは言えないことも、ここなら言えるっていう。自分が素直になれて、かつ、みんなの気持ちに真摯に向き合おうと思えた、自分の近くにいる人じゃないからこそ話せる内容がたくさんあった場所だなって思って。生徒のみんな(リスナー)にとって心が寄りそう場所でもありつつ、私にとってもすごく助けられた場所だなと思って、すごく感謝してます。「Perfume LOCKS!」は今日で終わっちゃうけど、このラジオがみんなの心が寄りそう場所であったらいいなと思います。あ~ちゃん:いいね、感動しちゃった。のっち:かしゆからしい……心優しいな。あ~ちゃん:うん。優しいね。のっち:これは卒業することを考えたときに、みんなに伝えたいなって思った言葉です。まずは13年間毎週毎週、遊んでくれてありがとうございました! 生徒として長らくこの「SCHOOL OF LOCK!」を毎日のように聴いてね、心救われた体験があって。いまPerfumeがやっているLOCKS!(このコーナー)では、かっこいい大人が自由に遊んで、でも大人も悩むんだ、っていう発見が子どもなりにあったり。校長と教頭の真摯に生徒に向き合ってくれる言葉に、本当に救われながら日々を生きてきて。これからも「SCHOOL OF LOCK!」には悩める生徒が来たりとか、何が悩みなのか分からないモヤモヤした子が集まってきたりしたときに、私が救われたように救い続けてほしいなと思います。本当に大事な場所だからこそ、新しい風が入ることが私はすごく嬉しくて。生徒としてもそうだけど、Perfumeとしてもいっしょに遊んでくれる生徒のみんなに助けられたことが13年間本当に多かったから、それをもっと他のアーティストさんにも体験してほしい……!救われる体験をしてほしいなと思います。私たちがやめるということは新しい人が入ってくるということで……その予想もとても楽しいと思うので。!かしゆか:そうだね。こんな贅沢な気持ち、他の人にも味わってほしいよね。素晴らしい場所があるんだって!あ~ちゃん:だいぶ……独り占めしとったもんなぁ!かしゆか:だいぶ! 味わいました(笑)。のっち:ははは(笑)。あ~ちゃん:もう……ここに居させてもらえたことが、私たちの青春のすべてです。いっぱい悩んだことも、いっぱい負けそうになったことも、明日来ることがどうしよう……!? って落ち込んだときも、このラジオで、ここの先生たちと生徒のみんなといっしょに、それぞれの悩みを打ち明けて、笑って前を向けたこと。それが自分たちを作ってくれたし、ここで話してることが本当に楽しかった。だから、もう青春のすべて。この交わし合った思い、共感し合った気持ちっていうのは、一生忘れんなぁって思う。ここの友達……幼なじみみたいな、いっしょにいろんな経験をした仲間。このことっていうのは、ほんまに忘れん。青春です……!のっち:うん!かしゆか:同じ気持ち。青春のすべてだよね。あ~ちゃん:だからもうここにずっといたくて。青春をずっと味わいたくて、ここに長らく居させてもらったけど……ほんまに貴重な経験じゃったね!のっち:本当に。1回も辞めたいって思ったことないもん。あ~ちゃん・かしゆか:ない!のっち:びっくりじゃわ。あ~ちゃん:ほんまじゃね。ここに来ること、通うことがもう普通じゃったけん。のっち:うん、楽しみだった。あ~ちゃん:うちらに、これからどんなことが待っとるんか、自分たちの未来も本当に楽しみだし。さっきのっちが言ってくれたみたいに、この経験をしてまたビッグなアーティストが育っていくんじゃろうな、っていうファンとしての気持ちもあるしね。言いたいことも思いもいっぱいあるけど、誰かが言った全部が共感できるなって。のっち・かしゆか:ふふふ。あ~ちゃん:やっぱ、グループでよかったなって思います。3人で伝えられるって本当に幸せだよね。のっち・かしゆか:うん。あ~ちゃん:「SCHOOL OF LOCK!」は今夜で卒業しますが、私たちPerfumeはこれからも変わらずにPerfumeとして活動を続けていきます!のっち:いきます!かしゆか:うん!あ~ちゃん:引き続き、応援を……。Perfume:よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/