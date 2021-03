THE COLLECTORS、結成35周年記念7インチBOXセット発売&大阪野音ライブ開催

THE COLLECTORSが、2021年6月2日に結成35周年記念アイテムとなる7インチBOXセット『13 VINYL SINGLES』を発売する。



『13 VINYL SINGLES』は、これまでTHE COLLECTORSが発売してきた全24枚のオリジナルアルバムからメンバーが1枚につき1曲ずつセレクト、さらに新曲2曲も加えた計13枚組の7インチBOX。さらに、2020年大宮ソニックにて開催された加藤ひさし還暦記念ワンマンライブの映像及びライブ当日のバックステージ映像も特典DVDとして収録されている。



また、6月26日には大阪城野外音楽堂での35周年記念ライブ「THE COLLECTORS 35th Anniversary LIVE SHOW ”Mod Go Round”」を開催することも発表。チケットは3月20日日よりファンクラブ先行で受付を開始中。詳細はオフィシャルサイトより。





<リリース情報>







THE COLLECTORS

結成35周年記念7インチBOX『13 VINYL SINGLES』



発売日:2021年6月2日(水)

13EP+DVD 生産限定商品 シリアルナンバー入り

価格:23000円(税抜)



=収録内容=

Disc1:TOO MUCH ROMANTIC! / 太陽はひとりぼっち

Disc2:ぼくはプリズナー345号 / ぼくのプロペラ

Disc3:あてのない船 / 愛ある世界

Disc4:MOON LOVE CHILD / Good-bye

Disc5:涙のレインボーアイズ / GIFT

Disc6:百億のキッスと千億の誓い / MILLION CROSSROADS ROCK

Disc7:POWER OF LOVE / 未来のカタチ

Disc8:Thank U / 東京虫バグズ

Disc9:エコロジー / GROOVE GLOBE

Disc10:誰にも負けない愛の歌 / Da!Da!!Da!!!

Disc11:Tシャツレボリューション / 悪の天使と正義の悪魔

Disc12:クライムサスペンス / お願いマーシー

Disc13:ヒマラヤ / 揺れる恋はスミレ色



特典DVD

「THE COLLECTORS, HISASHI KATO 60th BIRTHDAY LIVE SHOW ”Happenings 60 Years Time Ago”」

2020.11.23 Omiya Sonic City

1. MILLION CROSSROADS ROCK

2. TOUGH

3. お願いマーシー

4. Stay Cool! Stay Hip! Stay Young!

5. たよれる男

6. TOO MUCH ROMANTIC! 〜 1・2・3・4・5・6・7DAYS A WEEK!

7. 世界を止めて

8. ひとりぼっちのアイラブユー

9. 限界ライン

10. 旅立ちの讃歌

*ライブ本編映像に加え、バックステージの映像も収録



<ライブ情報>



「THE COLLECTORS 35th Anniversary LIVE SHOW ”Mod Go Round”」



2021年6月26日(土)大阪城野外音楽堂

時間:開場16:15/開演17:00

料金:全席指定 6600円(税込)

・ファンクラブ「コレクトロン」先行受付:2021年3月20日(土)19:00〜3月31日(水)23:59

オフィシャルサイト先行受付:3月26日(金)12:00〜4月4日(日)23:59



THE COLLECTORS WEB:https://thecollectors.jp/