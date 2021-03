UVERworldが第三弾MV集リリース、初回盤に横アリでのライブ完全収録

UVERworldが、MV集『UVERworld Video Complete -act.3-』を2021年4月21日にBlu-ray / DVDでリリースする。



本作には2014年にリリースされた「7日目の決意」から最新曲「HOURGLASS」、「Teenage Love」までの映像作品32タイトルを収録。初回生産限定盤には2019年12月21日に行われた「UNSER TOUR 2019.12.21 at YOKOHAMA ARENA」の模様が完全収録された特典ディスクと三方背スリーブケースが付属する。また、UVERworldは2021年ゴールデンウイークにさいたまスーパーアリーナにて開催される「VIVA LA ROCK 2021」に出演。さらに、WOWOWでは、2021年4月から5月の2ヶ月にわたり、2016年から2020年までの12月21日に行われたライブを全曲ノーカットで放送する。



関連記事:[Alexandros]が語る、10年かけて築いたバンドの形と「サトヤス勇退」の意味





<商品情報>



UVERworld

『UVERworld Video Complete -act.3-』



発売日:2021年4月21日(水)

【Blu-ray】

・初回生産限定盤(Blu-ray 3枚組・三方背ケース付き)

品番:SRXL-290~2

価格:7800円(税抜)

・通常盤(Blu-ray 2枚組)

品番SRXL-294~5

価格:5800円(税抜)

【DVD】

・初回生産限定盤(DVD 3枚組・三方背ケース付き)

品番:SRBL-1970~2

価格:7300円(税抜)

・通常盤(DVD 2枚組)

品番:SRBL-1974~5

価格:5300円(税抜)

収録曲

【Disc-1】

1. IMPACT

2. 7日目の決意 vol.01

3. 7日目の決意 vol.02

4. 誰が言った

5. 別世界(Live at Avaco Studio 2)

6. 僕の言葉ではない これは僕達の言葉

7. 言わなくても伝わる あれは少し嘘だ

8. I LOVE THE WORLD

9. PRAYING RUN

10. WE ARE GO

11. DIS is TEKI

12. ALL ALONE(『1秒先 向かう者と ただ訪れる者』-第一話- )

13. ほんの少し (『1秒先 向かう者と ただ訪れる者』-第二話- )

14. 一滴の影響 -ダブル・ライフ-

15. DECIDED

【Disc-2】

16. SHOUT LOVE

17. ODD FUTURE

18. PLOT

19. Q.E.D.

20. EDENへ

21. Touch off

22. ConneQt

23. ROB THE FRONTIER

24. Making it Drive

25. Making it Drive (Directed by TAKUYA∞)

26. 無意味になる夜 (Directed by TAKUYA∞)

27. Making it Drive (Live at Avaco Studio 3)

28. AFTER LIFE (Live at Avaco Studio 3)

29. stay on (Live at Avaco Studio 3)

30. 無意味になる夜 (Directed by TAKUYA∞)

30. AS ONE

31. HOURGLASS

32. Teenage Love

【Disc-3】

(初回生産限定盤のみ[Blu-ray / DVD共通])

「UNSER TOUR 2019.12.21 at YOKOHAMA ARENA」

1. UNSER

2. 7th trigger

3. ROB THE FRONTIER

4. 激動

5. ナノ・セカンド

6. D-tecnoLife

7. EDENへ

8. ODD FUTURE

9. stay on

10. 境界

11. Making it Drive

12. counting song-H

13. Q.E.D.

14. PRAYING RUN

15. ConneQt

16. 和音

17. Massive

18. Touch off

19. Dont Think.Feel

20. 零HERE~SE~

21. IMPACT

22. AFTER LIFE

23. Ø choir

24. MONDO PIECE

25. クオリア(Ending)



<番組情報>



「UVERworld WOWOWスペシャル」



https://www.wowow.co.jp/uw/



■UVERworld TAKUYA∞生誕祭 2016 at ⼤阪城ホール

4月14日(水)20:00 [WOWOWライブ]

■UVERworld TAKUYA∞生誕祭 2017 男祭りVS⼥祭り at 横浜アリーナ

4月14日(水)22:30 [WOWOWライブ]

■UVERworld TAKUYA∞生誕祭 2018 ⼥祭り at ⽇本武道館

4月15日(木)20:00 [WOWOWライブ]

■UVERworld TAKUYA∞生誕祭 2018 男祭り at 横浜アリーナ

4月15日(木)22:15 [WOWOWライブ]

■UVERworld TAKUYA∞生誕祭 2019 男祭りVS⼥祭り at 横浜アリーナ

■UVERworld TAKUYA∞生誕祭 2020 at 横浜アリーナ

5月放送予定



UVERworld 公式HP:https://www.uverworld.com/