櫻坂46が4月14日にリリースする2ndシングル「BAN」の収録内容が発表された。

シングルの仕様はCDのみの通常盤、Blu-rayが付属する初回仕様限定盤TYPE-A~Dの5形態。CDには表題曲「BAN」のほかに、森田ひかる、藤吉夏鈴、山崎天がそれぞれセンターを務める楽曲や、昨年12月開催の無観客公演「櫻坂46 デビューカウントダウンライブ!!」でお披露目となった「櫻坂の詩」などが形態別で収録される。一方のBlu-rayには「BAN」「偶然の答え」「思ったよりも寂しくない」のミュージックビデオや、「デビューカウントダウンライブ!!」のライブ映像とその舞台裏に密着したメイキング映像、そしてメンバー同士のトーク番組「SAKURA BANASHI ~いま、話したいこと~」が収められる。

初回仕様限定盤には応募特典のシリアルナンバーに加えて、メンバーの生写真がランダムで封入される。また全国のローソンでは、本日3月23日から櫻坂46のキャンペーンを実施中。

櫻坂46「BAN」収録曲

TYPE-A

DISC 1

01. BAN

02. 偶然の答え

03. それが愛なのね

04. BAN -OFF VOCAL Ver.-

05. 偶然の答え -OFF VOCAL Ver.-

06. それが愛なのね -OFF VOCAL Ver.-



DISC 2

01. BAN -MUSIC VIDEO-

櫻坂46 デビューカウントダウンライブ!!

02. オープニング

03. Overture

04. Nobody's fault

05. ブルームーンキス

06. 最終の地下鉄に乗って

07. Plastic regret

08. なぜ 恋をして来なかったんだろう?

09. 半信半疑

10. Buddies

11. 櫻坂の詩

TYPE-B

DISC1

01. BAN

02. 偶然の答え

03. 君と僕と洗濯物

04. BAN -OFF VOCAL Ver.-

05. 偶然の答え -OFF VOCAL Ver.-

06. 君と僕と洗濯物 -OFF VOCAL Ver.-



DISC 2

01. BAN -MUSIC VIDEO-

02. Making of デビューカウントダウンライブ!!

SAKURA BANASHI ~いま、話したいこと~

齋藤冬優花×渡辺梨加

菅井友香×松田里奈

原田葵×武元唯衣

渡邉理佐×森田ひかる

TYPE-C

DISC 1

01. BAN

02. 偶然の答え

03. Microscope

04. BAN -OFF VOCAL Ver.-

05. 偶然の答え -OFF VOCAL Ver.-

06. Microscope -OFF VOCAL Ver.-



DISC 2

01. BAN -MUSIC VIDEO-

02. 偶然の答え -MUSIC VIDEO-

SAKURA BANASHI ~いま、話したいこと~

尾関梨香×小林由依

土生瑞穂×遠藤光莉×関有美子

大沼晶保×守屋麗奈

大園玲×山崎天

TYPE-D

DISC 1

01. BAN

02. 偶然の答え

03. 思ったよりも寂しくない

04. BAN -OFF VOCAL Ver.-

05. 偶然の答え -OFF VOCAL Ver.-

06. 思ったよりも寂しくない -OFF VOCAL Ver.-



DISC 2

01. BAN -MUSIC VIDEO-

02. 思ったよりも寂しくない -MUSIC VIDEO-

SAKURA BANASHI ~いま、話したいこと~

上村莉菜×幸阪茉里乃

小池美波×井上梨名

守屋茜×増本綺良

田村保乃×藤吉夏鈴

通常盤

01. BAN

02. 偶然の答え

03. 櫻坂の詩

04. BAN -OFF VOCAL Ver.-

05. 偶然の答え -OFF VOCAL Ver.-

06. 櫻坂の詩 -OFF VOCAL Ver.-

※山崎天の崎はたつさきが正式表記