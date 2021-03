東京マリオットホテル　環境に優しいエコカーとクリーンな客室空間で癒しのひとときを　

東京マリオットホテルでは、2021年3月26日(金)~ 12月31日(金)までの期間、フォルクスワーゲン グループ ジャパンとコラボレーションし、環境に優しい電気自動車「e-Golf Premium」を自由に試乗体験いただける「フォルクスワーゲン”e-Golf Premium”無料体験付き宿泊プラン」を発売する。



本プランでは、東京マリオットホテルとフォルクスワーゲンのロゴが入ったスタイリッシュな「e-Golf Premium」を特別にご用意。コロナ禍において、感染リスクを減らし快適に移動できる交通手段として車移動が注目されている中、東京の街を環境に優しいエコカーでドライブしながらお楽しみいただける。また、ホテルでは空気中や床、壁、布などに付着するウイルスやアレル物質を約99%取り除く処置をしたクリーンな環境と、良質な眠りを提供するエアウィーブ社の新開発ベッドマットレスを設置したプレミアムな客室「Pure wellness room with airweave(ピュア ウェルネス ルーム ウィズ エアウィーヴ)」にご宿泊いただける。都心にありながら緑豊かな御殿山で、清々しい寛ぎのホテルステイをご堪能いただくとともに、「e-Golf Premium」による心地よいドライブで特別なひとときをお過ごしいただける。







■「フォルクスワーゲン”e-Golf Premium”無料体験付き宿泊プラン」について

ゼロエミッションの優れた環境性能、力強いドライバビリティ、静粛性実用性を備えた電気自動車「e-Golf」の快適な機能はそのままに、「インテリアアンビエントライト」や「レザーシート」など内装をシックにアップグレードし、寛ぎの空間を備えた「e-Golf Premium」。同車に試乗して、東京の街を優雅にドライブしながら四季折々の風景をお楽しみいただける。アクティブなお出かけの後は、東京マリオットホテルの「Pure wellness room with airweave」で贅沢なリラックスタイムをどうぞ。思い出深い充実のひとときをお届けする。



米・ニューヨークに拠点を置くPure Solutions LLCが開発した、空気中や床、壁、布などの表面に付着するすべてのウイルス、カビ、花粉、PM2.5などを含んだ微粒子・刺激物を94%~100%取り除く処置と、良質な眠りを提供するエアウィーヴ社の新開発ベッドマットレスを設置した特別な客室である。



詳細はこちら:https://www.tokyo-marriott.com/stay/pureroom/



「フォルクスワーゲン”e-Golf Premium”無料体験付き宿泊プラン」 概要

宿泊期間:2021年3月26日(金)~2021年12月31日(金)

※ご予約期間は2021年3月22日(月)~2021年12月30日(木)までとなります。

※除外日:2021年4月18(日)、2021年7月20日(水)~9月5日(日)

部屋タイプ:「Pure wellness room with airweave」

内容:

・フォルクスワーゲン「e-Golf Premium」の無料体験

レンタル時間:13 :00~22 :00(チェックアウト日を除くご宿泊日)

※ご利用条件はご予約時にご確認ください。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ご利用ごとに換気・除菌を徹底した上で「e-Golf Premium」をご利用いただけます。

・特典アイテム「フォルクスワーゲンバス チョロQ」をプレゼント

料金: 39,930円~(2名様1室利用時)

※上記料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※2021年10月1日(金)より別途ホテル税が加算されます。

※1室3名様以上のご利用の際は料金が異なります。詳しくはお問合せください。



<ご予約・お問い合わせ先> 宿泊予約係

TEL:03-5488-3939

Email: reservation@tokyo-marriott.com

URL: https://www.tokyo-marriott.com/stay/volkswagen-package/index.html