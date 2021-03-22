JFA（日本サッカー協会）は22日、3月25日から28日にかけてJヴィレッジで行われる強化合宿に臨む日本高校サッカー選抜のメンバー22名を発表した。

第99回全国高校サッカー選手権大会で優勝を果たした山梨学院高校からGK熊倉匠、DF一瀬大寿、DF板倉健太、MF新井爽太、FW野田武瑠と最多の5名が選出。同大会の得点王に輝いた青森山田高校のMF安斎颯馬もメンバー入りしている。

日本高校サッカー選抜は強化合宿中の27日にU－18日本代表候補と練習試合を行う予定だ。また、4月に予定されていたデュッセルドルフ国際ユースサッカー大会が中止となったため、高校選抜の活動は同合宿が最後となる。



今回発表された日本高校サッカー選抜のメンバー22名は以下の通り。

◼︎GK

熊倉匠（山梨学院高校／3年）

藤井陽登（矢板中央高校／2年）

◼︎DF

内田陽介（青森山田高校／3年）

小澤亮太（昌平高校／3年）

木内拓海（市立船橋高校／3年）

長田京兵（市立船橋高校／3年）

井上太聖（堀越高校／3年）

一瀬大寿（山梨学院高校／3年）

板倉健太（山梨学院高校／3年）

飯田晃明（丸岡高校／3年）

◼︎MF

宇野禅斗（青森山田高校／2年）

安斎颯馬（青森山田高校／3年）

荒井悠汰（昌平高校／1年）

新井爽太（山梨学院高校／3年）

川上航立（帝京長岡高校／3年）

廣井蘭人（帝京長岡高校／1年）

小宅空大（帝京大可児高校／3年）

青木俊輔（東福岡高校／3年）

吉田陣平（佐賀東高校／2年）

永吉飛翔（神村学園高校／3年）

◼︎FW

野田武瑠（山梨学院高校／3年）

福田師王（神村学園高校／1年）