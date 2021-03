欅坂46ラストライブの密着ドキュメンタリー映像がYouTubeで公開、メンバーの奮闘姿に注目【動画】

欅坂46のラストライブ「THE LAST LIVE」に向けて奮闘したメンバーに密着したドキュメンタリー映像『Documentary of THE LAST LIVE 〜欅坂を登った者たち〜』のトレイラーが、YouTubeチャンネルにて公開となった。



応募者2万2509名のオーディションを経て、2015年8月に乃木坂46に続く「坂道シリーズ」第2弾グループとして結成された欅坂46。



2016年4月に『サイレントマジョリティー』で鮮烈なデビューを果たし、以降も常に革新的なアイドル像を提示し続けてきた。2020年10月のラストライブをもって欅坂46の活動休止と改名を発表し、2020年10月14日より櫻坂46として活動をスタートさせている。



『Documentary of THE LAST LIVE ~欅坂を登った者たち~』は3月24日に発売を控えた欅坂46の映像パッケージ『THE LAST LIVE -DAY1 & DAY2-』に収録される特典映像。メンバーそれぞれが考え、もがきながらも前に進んでいく姿は注目だ。



なお、欅坂46『THE LAST LIVE』DVD & Blu-rayの発売を記念したスペシャル番組が3月23日20時より、スペースシャワーTVの公式LINE LIVEで生配信される。



