3月24日に発売されるCD「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 2nd D.R.B Fling Posse VS MAD TRIGGER CREW」に収録される、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”のドラマトラック「Catch Us If You Can」の一部が公開された。

届けられたのはFling Posseの白井悠介演じる飴村乱数、斉藤壮馬演じる夢野幻太郎、野津山幸宏演じる有栖川帝統が集い、会話を繰り広げる一幕。迫りくる中王区の脅威に対して懸念を抱く乱数に、幻太郎と帝統が守り、助けるとそれぞれの思いを伝える内容だ。明日3月23日18時にはヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”のドラマトラック「A dream…for good or evil」の内容が公開されるので、ファンはこちらもお楽しみに。