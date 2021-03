「また1年頑張らなきゃ…」二浪することを決めた浪人生の“悩み”

いよいよ受験シーズン到来。10代のためのラジオのなかの学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」では、毎週金曜日に受験生と電話をつなぎ、その意気込みや悩みを聞くコーナー「応援部 宣言メイト supported by カロリーメイト」をお届けしています。3月19日(金)の放送では、パーソナリティで応援部顧問のこもり教頭とさかた校長が、二浪することを決めた生徒に向けてエールを送りました。このコーナーでは、頑張っている受験生を応援すべく、受験にまつわる宣言「宣言メイト」を募集しています。“夢に一歩近づくために、絶対にあの大学に合格します!”……そんな生徒の志望校への想いに、さかた校長とこもり教頭が直接話を聞き、受験生の後押しとなるように、精一杯、背中を押していきます。今回のリスナーは、去年浪人となることを決めて1年頑張ったけど、今年も良い結果が出せなかったそう……。【リスナーの悩み:今は、とりあえず“また1年頑張らなきゃ”っていう気持ちで燃えているんですけど、校長と教頭に背中を押して欲しいです】(埼玉県 19歳 女性)こもり教頭:今、合格発表からどれぐらい経ったの?リスナー:ちょうど1週間ぐらい経ちました。こもり教頭:気持ちの切り替えというか、整理みたいなのはついたのかな?リスナー:受けたときに“ちょっと厳しいかな”という感じだったので、わりともう吹っ切れていて次に向かって進んでいる感じです。こもり教頭:手ごたえ的にも悪かったの?リスナー:そうですね。あんまり自分の力が発揮できなかったです。こもり教頭:そうか……。浪人生活も大変だったんじゃない? 毎日どれぐらい勉強したの?リスナー:波はあったんですけど、コンスタントに毎日8時間ぐらいはやっていました。さかた校長:うん、しっかりやってるよ。こもり教頭:だってそれは、1週間や2週間の話じゃななく、1年間毎日自分と向き合き続けてきた8時間だったわけでしょ?リスナー:はい。こもり教頭:学校とか予備校とかは?リスナー:行ってなかったんです。家でやってました。さかた校長:それはスゴイよ! 集中できないもん。こもり教頭:そうだね。よく家で1人で勉強したなと思うけど……。二浪するっていうことは、よっぽどその大学に行きたい理由があるの?リスナー:私はずっと“獣医になりたい”と思っていて、小学校低学年のときからずっと憧れていました。こもり教頭:獣医さんか! 今のところ、受けている大学は一択なの?リスナー:一択ですね。経済的にもちょっと厳しいので、私立ではなく国公立のほうで合格できるように頑張っています。さかた校長:国公立となると、レベルが段違いに難しいしな……。こもり教頭:俺はそこまで詳しいわけじゃないけど、知り合いにも“獣医さんになりたい”っていう人がいて「狭き門だ」っていう話も聞くしね。今年受験がうまくいかなかった原因は、自分のなかで何個かあるのかな?リスナー:“今日はちょっと勉強したくないな”っていうときに、どうしても誘惑に負けてしまったり、自分に甘くなってしまったりして、スマホを見ちゃったりテレビを観ちゃう日もあったりして……そこが原因かな、って思います。こもり教頭:そうかぁ。1回目に受けたときと今年受けたときの過程で、偏差値とかテストの点数は変わった?リスナー:結構変わりました。偏差値も10ぐらいは上がったかな、と。さかた校長:おー! 1年でそれはすごくない!?こもり教頭:そこまで向き合っているのに、そういう自分のちょっとした甘さにって反省してるってこと?リスナー:そうです。こもり教頭:そっか。でも、小さい頃から“獣医になりたい!”っていう想いがあるなら叶えたいもんな。今から来年の受験の日まで1年あるけど、その期間を少しでも頑張れるように僕たちからメッセージを贈りたいと思う!さかた校長:1年間、予備校とかも行かずに1日8時間も勉強に向き合ってきた。それこそ偏差値を10も上げるほど、すごい努力をしてきたのよ。きみは、テレビを観たりスマホを見る、というちょっとした休憩時間が“甘いのかな?”って思っているかもしれないけど、そんなことない! それはめちゃめちゃ当たり前! なんなら、この時点で来年の受験に向けて、気合いを入れて向かっていることが俺はめちゃくちゃスゴイと思う!リスナー:ありがとうございます。さかた校長:あとは、きみは頑張り屋さんだから、受験が近づいてきたときに、詰め過ぎて体調を崩す可能性があると思うのよ。これは“俺に言われたから”と思ってくれていいから、目標があるとしても、しっかり休む時間を作って欲しいなと思う。切り替えはちゃんとできるから、(休むときは)しっかり休んで、また切り替えて勉強に打ち込んで欲しい!こもり教頭:“乗り越えること”っていうのは“変わること”じゃないのよ。自分じゃない何かに無理やりなる必要はない。すごく正直なことを言うんだけど、良い結果を得るには、実力だけじゃなくてタイミングや運も絶対に左右してくると思うのよ。それで結果がともなわなかったときに“自分が悪いんだ”って、自分の人格だったり戦い方だったりを変えて結果を出すことが“乗り越えること”じゃないと思うの。自分を見つめ直して、今の環境で一番いい方向に向かっていくために何をすればよいか、を考えて結果を出すことが“乗り越えること”だと思う。今年1年やってきたことは、きみにとって全部プラスになってる! 進んで行ってる。だから、自分を追い込むとか戦い方を変えるんじゃなくて、今の自分と向き合って更に良くなる方法を探して行こう!* * *こもり教頭:最後に今の気持ちを聞かせてもらってもいい?リスナー:また1年頑張れそうな気がします! ありがとうございます!こもり教頭:よく言った! ここから毎日大変だけど、頑張れよ!校長、教頭からエールを希望する受験生は、番組特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2020/jyuken/#sengen)のメールフォームから応募してください。毎月5名に“SCHOOL OF LOCK! スペシャルBOX”に入ったカロリーメイトと、校長・教頭の音声メッセージ付きチェキをプレゼントいたします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/