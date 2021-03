多くのパワートレインを用意│プジョーの新しい顔となるNEW308デビュー！

プジョー308は、コンパクトサルーンセグメントでの成功を収め、世代を超えてグローバル市場において累計700万台以上を販売し、2014年の欧州カー・オブ・ザ・イヤー賞を含む数々の賞を受賞してきた。このたびプジョーは、あらたな紋章の元で、ブランドの誇りであるNEW プジョー 308を発表した。



【ロゴから何から全てが新しいNEW308】(写真25枚)



NEW プジョー308の強烈なまでの魅惑的なデザインは、当然のことながらクラス最上位の存在であり、ブランドの新しい紋章を冠している。あらゆるディテールにおいて最適化されたアーキテクチャによって、室内空間を広げ、そのダイナミズムとアイデンティティを主張している。

テクノロジー面では、最新のADAS(先進運転支援システム)、NEW PEUGEOT i-Cockpit®、直感的な操作が可能でコネクテッド、そしてきわめてモダンなi-Connect® Advancedなどの本能に訴えかけるインフォテイメントシステムを搭載している。

エアロダイナミックな細部に至るまで、NEW プジョー308はそのエネルギー効率性でも性能でも進歩を遂げている。まさにPower of Choiceのコンセプトを地でいく、プラグインハイブリッドとガソリンまたはディーゼルのICE(内燃機関)モデルと多くのパワートレインを用意している。

NEW プジョー308は、販売国によっては100%デジタルでの購入、下取り、ファイナンス、配送先の選択が可能なオンライン販売での購入も可能となる予定だ。



NEW プジョー308は、自らの姿を換えることでセグメントを超越した。55mm延長されたホイールベースは、伸びやかなシルエットを生み出し、後席のスペースがより広く確保された。また、20mm低められた車高と滑らかなラインを描くノーズの組み合わせは、ボンネットを視覚的に長く見せている。エアロダイナミクスの目標を達成するために、エクステリアだけではなくボディ内側の空力効率も考えられている。それもひとえにアーキテクチャの最適化とボディパネルのプレスのシャープさや精度の向上のために膨大な作業がおこなわれた賜物だ。



サイドでは、シンプルで滑らかな側面が、フロントホイールとリアホイールに張り出した2つのシャープな四角形によって、その力強いキャラクターを表現している。サイドメダリオンのデザインは、ブランドのアイデンティティ(プジョー205、208、308...)の歴史を踏襲しつつ、シルエットの躍動感を表現している。



戦略的に空力性能を高めることを意図したリアは、サルーンとしての乗車姿勢などパッケージングと風洞実験を繰り返して決められ最適化を極めたものとなっている。したがって、リアを横切る特徴的なラインもまた、この最適化された空力性能に基づいているのだ。また、ルーフ上部の後端には、ロングスポイラーが備わることでNEW プジョー308のスタイルを特徴づけている。



NEW プジョー308は、プジョーのDNAを強く引き継いでいる。官能的でありながらシャープな、より高級な、そして世界を見渡してもダイナミックなものとなっている。



NEW プジョー308は、そのグリルに、先に発表されたあたらしいプジョーブランドの紋章を配した最初の記念すべきモデルだ。紋章は、そこに向かって収束するかのようなグリルパターンによって、存在が強調されている。設計の面でも技術面においても進化した運転支援用のレーダーは、紋章の後ろに位置し、グリルのセンターピースとなっている(レーダー波を阻害しないインジウムを使用したレドームになっている)。また、ナンバープレートは、フロントエンドの下部に移動した。



フロントヘッドランプには、デザインの最初の段階から第一級のLEDテクノロジーの採用が決まっていた。ランプは彫りの深いスリムなデザインで、このNEW プジョー308のダイナミクスとアイデンティティに貢献している。このヘッドランプは、フロントバンパー上のライオンのかぎ爪を模したデイタイムランニングライトによって強調されている。このライトシグネチャーは、現在のプジョーのスタイルに完全にマッチしており、昼でも夜でも一目でそれと分かるものだ。GT/GT Packトリムレベルでは、フルLEDヘッドランプはさらに薄くなっており、プジョーマトリクスLEDテクノロジーが採用されることで、日常生活でのさらなる効率性と安全性の向上が図られている。リアにおいても、フルLEDテクノロジーを採用し、3本のかぎ爪をイメージしたモダンなプジョーブランドならではのライトシグネチャーを表現している。



NEW プジョー308には7つのカラーバリエーションが用意されている。

オリーブ・グリーン、ヴァーティゴ・ブルー、エリクサー・レッド、パール・ホワイト、アイス・ホワイト、アルタンス・グレー、ペルラ・ネラ・ブラックの7色だ。