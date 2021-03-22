4月24、25日に大阪・大阪城ホールで行われるFM802主催のライブイベント「FM802 SPECIAL LIVE 紀陽銀行 presents REQUESTAGE 2021」の出演者が発表された。
「REQUESTAGE」は、番組にリクエストされるアーティストのライブを生で観てもらいたいという思いからFM802が2002年にスタートさせたイベント。2年ぶりの開催となる今回は、初の2日間開催で、24日はKANA-BOON、THE ORAL CIGARETTES、SUPER BEAVER、Little Glee Monster、25日はASIAN KUNG-FU GENERATION、[Alexandros]、sumika、miletが出演する。
FM802では本日3月22日（木）放送の「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON !!-」を皮切りに番組内でチケットの先行抽選受付を行う。詳細はイベントのオフィシャルサイトで確認しよう。
FM802 SPECIAL LIVE 紀陽銀行 presents REQUESTAGE 2021
2021年4月24日（土）大阪府 大阪城ホール
OPEN 15:00 / START 16:00
＜出演者＞
KANA-BOON / THE ORAL CIGARETTES / SUPER BEAVER / Little Glee Monster
2021年4月25日（日）大阪府 大阪城ホール
OPEN 15:00 / START 16:00
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / [Alexandros] / sumika / milet