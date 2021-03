UVERworldのミュージックビデオ集「UVERworld Video Complete -act.3-」が、4月21日にリリースされる。

この作品には2014年リリースの「7日目の決意」から、今年3月10日にリリースされた「HOURGLASS」まで32曲の映像を収録。初回限定盤には2019年12月に行われた「UNSER TOUR」神奈川・横浜アリーナ公演の模様を完全収録した特典ディスクが付属する。

UVERworld「UVERworld Video Complete -act.3-」収録内容

DISC 1

01. IMPACT

02. 7日目の決意 vol.01

03. 7日目の決意 vol.02

04. 誰が言った

05. 別世界(Live at Avaco Studio 2)

06. 僕の言葉ではない これは僕達の言葉

07. 言わなくても伝わる あれは少し嘘だ

08. I LOVE THE WORLD

09. PRAYING RUN

10. WE ARE GO

11. DIS is TEKI

12. ALL ALONE(「1秒先 向かう者と ただ訪れる者」-第一話-)

13. ほんの少し(「1秒先 向かう者と ただ訪れる者」-第二話-)

14. 一滴の影響 -ダブル・ライフ-

15. DECIDED

DISC 2

16. SHOUT LOVE

17. ODD FUTURE

18. PLOT

19. Q.E.D.

20. EDENへ

21. Touch off

22. ConneQt

23. ROB THE FRONTIER

24. Making it Drive

25. Making it Drive(Directed by TAKUYA∞)

26. 無意味になる夜(Directed by TAKUYA∞)

27. Making it Drive(Live at Avaco Studio 3)

28. AFTER LIFE(Live at Avaco Studio 3)

29. stay on(Live at Avaco Studio 3)

30. AS ONE

31. HOURGLASS

32. Teenage Love

DISC 3(初回生産限定盤のみ)

UNSER TOUR 2019.12.21 at YOKOHAMA ARENA

01. UNSER

02. 7th trigger

03. ROB THE FRONTIER

04. 激動

05. ナノ・セカンド

06. D-tecnoLife

07. EDENへ

08. ODD FUTURE

09. stay on

10. 境界

11. Making it Drive

12. counting song-H

13. Q.E.D.

14. PRAYING RUN

15. ConneQt

16. 和音

17. Massive

18. Touch off

19. Don't Think.Feel

20. 零HERE~SE~

21. IMPACT

22. AFTER LIFE

23. 0 choir

24. MONDO PIECE

25. クオリア(Ending)

※「0 choir」の「0」はストローク符号付きが正式表記。