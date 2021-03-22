UVERworldのミュージックビデオ集「UVERworld Video Complete -act.3-」が、4月21日にリリースされる。
この作品には2014年リリースの「7日目の決意」から、今年3月10日にリリースされた「HOURGLASS」まで32曲の映像を収録。初回限定盤には2019年12月に行われた「UNSER TOUR」神奈川・横浜アリーナ公演の模様を完全収録した特典ディスクが付属する。
UVERworld「UVERworld Video Complete -act.3-」収録内容
DISC 1
01. IMPACT
02. 7日目の決意 vol.01
03. 7日目の決意 vol.02
04. 誰が言った
05. 別世界（Live at Avaco Studio 2）
06. 僕の言葉ではない これは僕達の言葉
07. 言わなくても伝わる あれは少し嘘だ
08. I LOVE THE WORLD
09. PRAYING RUN
10. WE ARE GO
11. DIS is TEKI
12. ALL ALONE（「1秒先 向かう者と ただ訪れる者」-第一話-）
13. ほんの少し（「1秒先 向かう者と ただ訪れる者」-第二話-）
14. 一滴の影響 -ダブル・ライフ-
15. DECIDED
DISC 2
16. SHOUT LOVE
17. ODD FUTURE
18. PLOT
19. Q.E.D.
20. EDENへ
21. Touch off
22. ConneQt
23. ROB THE FRONTIER
24. Making it Drive
25. Making it Drive（Directed by TAKUYA∞）
26. 無意味になる夜（Directed by TAKUYA∞）
27. Making it Drive（Live at Avaco Studio 3）
28. AFTER LIFE（Live at Avaco Studio 3）
29. stay on（Live at Avaco Studio 3）
30. 無意味になる夜（Directed by TAKUYA∞）
30. AS ONE
31. HOURGLASS
32. Teenage Love
DISC 3（初回生産限定盤のみ）
UNSER TOUR 2019.12.21 at YOKOHAMA ARENA
01. UNSER
02. 7th trigger
03. ROB THE FRONTIER
04. 激動
05. ナノ・セカンド
06. D-tecnoLife
07. EDENへ
08. ODD FUTURE
09. stay on
10. 境界
11. Making it Drive
12. counting song-H
13. Q.E.D.
14. PRAYING RUN
15. ConneQt
16. 和音
17. Massive
18. Touch off
19. Don't Think.Feel
20. 零HERE～SE～
21. IMPACT
22. AFTER LIFE
23. 0 choir
24. MONDO PIECE
25. クオリア（Ending）
※「0 choir」の「0」はストローク符号付きが正式表記。