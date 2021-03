本日3月21日にスペースシャワーTV主催の配信ライブイベント「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021 AFTER LIVE SHOW」がuP!!!にて行われた。

イベントには3月8日に行われた音楽の祭典「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021」で表彰されたアーティストの中から、「NEW HOPE ARTIST」を受賞したマカロニえんぴつ、「BEST HIP HOP ARTIST」を受賞したCreepy Nuts、「BEST MUSIC FRIENDS」を受賞した高橋優、「BEST GROUP ARTIST」を受賞したMAN WITH A MISSIONの4組が出演し、それぞれの賞にふさわしいステージを繰り広げた。

トップバッターを務めたマカロニえんぴつは、「hope」という自分たちが受賞した賞にぴったりな1曲でライブをスタート。メンバーの背面に設置されたスクリーンには桜の花びらが舞い、4人のフレッシュなパフォーマンスを彩る。続いて彼らはエモーショナルな歌声と温もりのある音が聴き手の心を揺さぶる「mother」や軽やかなポップチューン「恋人ごっこ」、青臭い感情を歌った「青春と一瞬」を演奏。また、はっとり(Vo, G)は視聴者に今年新設された「NEW HOPE ARTIST」の受賞を報告し、「(この賞は)僕らのために作られたような賞で。去年は『hope』というアルバムも出しましたし。授賞式のときには言ってませんでしたが、小っ恥ずかしいくらいのスペシャからの愛を感じまして。この賞の入り口を開けたかと思うと大層なことをした気持ちで純粋にうれしいです」とはにかむ。そして、はっとりが「これからもマカロニえんぴつはあなたの“hope”であり続けられるように、日々日々音楽を楽しんでやり続けたいと思います。素敵な賞、素敵な居場所をありがとうございました」と画面の向こうに向かってお礼を伝えたのを合図に、メンバーは「ヤングアダルト」を高らかに奏でた。

続いて画面にはCreepy NutsのDJ 松永がターンテーブルをスピンさせる姿が。R-指定はトロフィーを片手にフロアに降り立つと、激しく明滅する照明を浴びながら新曲「バレる!」を叩き込んだ。DJ 松永のキレのあるスクラッチが炸裂する「スポットライト」をプレイしたのち、2人はそうそうたるメンツがノミネートされる中、2年連続で「BEST HIP HOP ARTIST」を受賞できた喜びをトーク。R-指定は「俺らは武勇伝も大したバックボーンもないんですけど、自信を持って言えるのは俺はラップの技術、松永はターンテーブルの技術、トラックメイクの技術、スキルだけ。ヒップホップで言うところの腕っぷしだけで十分群雄割拠のヒップホップシーンの“顔役”になれたんじゃないかな」と胸を張り、ハードなトラックに乗せて新曲「顔役」をパフォーマンスした。最後に2人が届けたのは、コロナ禍の中で作られたという「かつて天才だった俺たちへ」。さらなる飛躍を誓うように、R-指定は繰り出すラップに力を込め、DJ 松永はシンガロングしながら華麗な指さばきをカメラの前で披露した。

高橋優はバンドを従えてステージに立ち、挨拶代わりに代表曲である「虹」を凛とした表情をたたえて熱唱。時折カメラにまっすぐ視線を送り、画面の向こうに伸びやかな歌声を響かせた。感動的な余韻の中、高橋はVJを務めている「ローカリズム♪」をきっかけに「BEST MUSIC FRIENDS」を受賞できたとを回顧。しかし、この5年一緒に番組を作ってきたスタッフにVJとしての成長度合いを聞いた際、「たまに面白いよ」と返されたと愚痴をこぼし、「これからはしばしば面白い、“often”面白い人になっていきたいなと思いました」と意気込んだ。ユーモアを交えた受賞コメントを挟み、高橋はダンサブルな「room」、切々としたラブソング「自由が丘」、ライブでリスナーと再会することを思い描いて書いたという「one stroke」とタイプの異なる楽曲を続けて歌い上げる。

高橋が「これからもスペースシャワーTVと、『BEST MUSIC FRIENDS』という賞を受賞したからこそ歩んでいける、絆を深めていける時間を過ごしていきたい。それをご覧になっていただいてる皆さんとも直接ライブで楽しい時間を過ごすことを想像しながら……あと、たまにじゃなくてもうちょっと面白い話ができるように、そんな未来を思い描きながらもう1曲歌わせてください」と告げて歌い出したのは「明日はきっといい日になる」。明るい気持ちを視聴者に届け、高橋は自身のパフォーマンスを締めくくった。

イベントのトリとして登場したMAN WITH A MISSIONはフロアにセットを組み、無観客ならではのスタイルでライブを展開。まずは爆音で「Emotions」を奏で「BEST GROUP ARTIST」にふさわしい貫禄を見せつける。5匹は勢いのままに「Dead End in Tokyo」になだれ込み、今度はグルーヴィなバンドサウンドで視聴者で圧倒した。自前の歓声音を流しながらJean-Ken Johnny(G, Vo, Raps)は「こんなご時世ですけど、音楽でもってより明るい、力強い世界を我々もともに作り上げたいと思います。皆さんも、ともに歩んでいきましょう」と呼びかけ、変わりつつあるこの世界への思いを込めた「Change the World」と希望を歌った「Remember Me」をエネルギッシュにプレイした。

「今年は昨年よりはいい年にしようと思っていたところ、スペシャさんから映えある賞をいただき本当に励みになります。皆さまのおかげです。世界がどう変わろうとも我々は力強く音楽を鳴らし続けたいと強く思っています。きっと来るであろう、明るい未来を皆さまとともに迎えてやりたいと思います」とJean-Ken Johnnyが視聴者に向かって呼びかけたのに続いて、5匹は昨年リリースした「All You Need」で攻撃的な一面をあらわに。さらに彼らはライブの定番曲として長く愛されている「FLY AGAIN」を投下し、イベントのクライマックスを盛り上げる。Jean-Ken JohnnyとTokyo Tanaka(Vo)の雄叫び、楽器隊の轟音が渾然一体となる中で配信は終了した。

4組が競演した「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021 AFTER LIVE SHOW」のアーカイブ映像は3月23日22:00まで配信中。配信チケットは3月23日19:00まで購入できる。

「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2021 AFTER LIVE SHOW」2021年3月21日 セットリスト

マカロニえんぴつ

01. hope

02. mother

03. 恋人ごっこ

04. 青春と一瞬

05. ヤングアダルト

Creepy Nuts

01. バレる!

02. スポットライト

03. 顔役

04. Bad Orangez

05. Who am I

06. かつて天才だった俺たちへ

高橋優

01. 虹

02. room

03. 自由が丘

04. one stroke

05. 明日はきっといい日になる

MAN WITH A MISSION

01. Emotions

02. Dead End in Tokyo

03. Change the World

04. Remember Me

05. All You Need

06. FLY AGAIN

撮影:岸田哲平 / 中河原理英